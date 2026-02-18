Τελικά πόσο αντέχει το ρόστερ του ΠΑΟΚ;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου προσπαθεί να ασχοληθεί με το βάθος, την ποιότητα και την ευελιξία του ρόστερ της ομάδας του ΠΑΟΚ τώρα που αυτό δοκιμάζεται πιο πολύ από κάθε άλλη φορά.

Η ομάδα του 57χρονου πλέον Ραζβάν Λουτσέσκου συνεχίζει με προοπτικές ΚΑΙ στους τρεις στόχους της. Αυτή την περίοδο βέβαια διανύει το διάστημα της απόλυτης δοκιμασίας!

Για όσους δεν το έχουν καταλάβει ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται πάρα πολύ αυτές τις ημέρες γιατί:

- Ξοδεύει πάρα πολύ μεγάλη σωματικά ΚΑΙ πνευματική ενέργεια παίζοντας μέσα σε ελάχιστες μέρες αλλεπάλληλα ντέρμπι για όλες τις διοργανώσεις

- Ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστεί μαζεμένες απουσίες στις ΙΔΙΕΣ θέσεις

ΔΕΝ είναι θεωρίες, δεν είναι δικαιολογίες! Είναι μία πραγματικότητα που προφανώς πρέπει να αντιμετωπιστεί με πλάνο από όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ, προπονητές, παίκτες, φυσιοθεραπευτές, γιατρούς, ακόμη-ακόμη και από τον οδηγό του λεωφορείου!

Με βάση όλο αυτό το σκηνικό θεωρώ ανούσια-προσβλητική κάθε κουβέντα για… διαχωρισμό στόχων. Μόνο σε καφενείο μπορεί να ακουστεί… «ο ΠΑΟΚ θα διαλέξει το ένα ή το άλλο». ΑΝ ο ΠΑΟΚ σε κάποιο ματς παραταχθεί με μερικές αλλαγές, θα είναι απόφαση εξ ανάγκης και όχι από επιλογή. Όταν και αν δηλαδή θα παίξει αύριο κόντρα στην Θέλτα χωρίς τον τραυματία Μεϊτέ, χωρίς τον τιμωρημένο Γιακουμάκη, χωρίς τον Κωνσταντέλια που είναι και τραυματίας και τιμωρημένος, χωρίς τους τραυματίες Πέλκα, Ντεσπόντοφ και αποφασιστεί ότι ο Τάισον δεν πρέπει να ξεκινήσει γιατί είναι στα όρια της θλάσης, αυτό θα σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ διάλεξε να παρατήσει την Ευρώπη, έτσι ώστε να γίνει θέμα στο… τάδε κανονικό ή διαδικτυακό καφενείο;

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κάνει πρωταθλητισμό με όλες του τις δυνάμεις στη Super League σε έναν πολύ μεγάλο στόχο για κάθε μεγάλη ελληνική -και όχι μόνο- ομάδα, διεκδίκησε με τεράστια διάθεση τη συμμετοχή στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας και αφού πανάξια μπήκε στην 24αδα του Europa, κατακτώντας με εξαιρετικές εμφανίσεις τη 17η θέση (δικαιούνταν και κάτι καλύτερο) πάει τώρα να παίξει με τη Θέλτα για να μπει στους 16. Τα δύο διαδοχικά ματς με τους Ισπανούς βέβαια, θα γίνουν στο φινάλε μίας απίστευτης περιόδου έξι συνεχόμενων μεγάλων αναμετρήσεων όπου η κόπωση και τα προβλήματα στις ΙΔΙΕΣ θέσεις βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους!

ΔΕΝ ΦΘΑΝΕΙ ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ;

Μετά από όλα αυτά και ενώ ο ΠΑΟΚ και το ρόστερ του δοκιμάζεται από όλες τις πλευρές, φυσικά και ανοίγει η κουβέντα… «αν το ρόστερ είναι ικανό να ανταποκριθεί σε όλες τις διοργανώσεις».

Η πρώτη απάντηση -για μένα- είναι ξεκάθαρη και έρχεται σε κάθε τέτοια περίπτωση: «Όχι! Πάντα, κάθε ομάδα χρειάζεται περισσότερους και καλύτερους παίκτες. Πάντα, κάθε ομάδα με υψηλούς στόχους σε τρεις διοργανώσεις, έχει ανάγκη από δύο ή και τρεις ισάξιους παίκτες σε κάθε θέση». Ξεκινάμε από το ιδανικό που ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να πετύχει και προχωράμε…

Ο ΠΑΟΚ τώρα υποφέρει στους μεσοεπιθετικούς. Εκεί που παίζουν τρεις, το ρόστερ μετράει εφτά ενεργούς παίκτες (Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Χατσίδης) και άλλους δύο ακόμη (Μπέρδος, Μπάλντε) που προπονούνται από τις ακαδημίες. Λίγοι δεν είναι, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι ανεπαρκείς; Έχει άραγε άλλη ελληνική ομάδα καλύτερη μεσοεπιθετική γραμμή; Αλήθεια είναι ότι επειδή Ντέλιας, Πέλκας και Ντεσπόντοφ έχουν υποστεί από δύο θλάσεις ο καθένας, προκύπτει συνολική επιβάρυνση σε όλους! Εννοείται ότι στην ανάγκη και στον επιτελικό, παίζουν επίσης Ζαφείρης και Καμαρά! Άρα… πάρα μα πάρα πολλές λύσεις, αν και φέτος ο Λουτσέσκου έχει εξηγήσει πώς και γιατί αποφεύγει να βάζει χαφ στο 10.

Στα φορ όπου ο ΠΑΟΚ παίζει με έναν, έχει στο ρόστερ του τρεις. Γιακουμάκη, Γερεμέγεφ και έναν πολύ καλό νεαρό όπως ο Μύθου. Λίγοι δεν είναι, ο καθένας -εντελώς υποκειμενικά- θα μπορούσε να πει ότι θα έπρεπε να είναι και πιο ποιοτικοί! Η δουλειά πάντως… γίνεται.

Στα χαφ του άξονα όπου ο ΠΑΟΚ παίζει με δύο, αγωνίζονται πέντε. Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Καμαρά και Μπιάνκο. Είναι λίγοι; Είναι κακοί ποιοτικά ή σε όποιο άλλο χαρακτηριστικό;

Στα στόπερ όπου ο ΠΑΟΚ παίζει με δύο στην ενδεκάδα, αγωνίζονται: Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο και Θυμιάνης ως πέμπτος. Πολλοί μπορεί να θεώρησαν ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε και έπρεπε να πάρει και άλλον στόπερ. Ο Λουτσέσκου από κάποια στιγμή και μετά τον Ιανουάριο, είπε «όχι». Το… «γιατί» θα το δούμε και μετά, ενώ για την αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ οφείλουμε να τονίσουμε τα έξι συνεχόμενα μηδέν πίσω στα ντέρμπι, αλλά και τα 21 clean sheets στα 40 ματς συνολικά, επίδοση που τον στέλνει στην κορυφή της Ευρώπης!

Πλάγια στα μπακ παίζουν δύο και ο ΠΑΟΚ έχει Μπάμπα, Κένι, Τέιλορ, Σάντσεζ και Σάστρε. Και εδώ έναν παραπάνω από τους διπλάσιους σε σχέση με όσους παίζουν, όπως σε όλες τις θέσεις! Θα μπορούσαν να είναι και καλύτεροι; Προφανώς, ειδικά αν του έβγαινε καλύτερα ο Σκοτσέζος διεθνής.

ΑΝ ΕΙΧΕ 30-35 ΠΑΙΚΤΕΣ ΟΜΩΣ;

Εδώ επάνω πάντως ΑΝ ο ΠΑΟΚ είχε 10 ή 12 μεσοεπιθετικούς, τέσσερα φορ ή εφτά χαφ ή έξι στόπερ, είναι βέβαιο ότι αριθμητικά δεν θα αντιμετώπιζε πρόβλημα, ομάδα όμως δεν θα έκανε ΠΟΤΕ έχοντας τόσους παίκτες καθημερινά στην προπόνηση, παίκτες που θα περίμεναν να παίξουν.

Στο τέρμα ο ΠΑΟΚ έχει δύο που… ο ένας παίζει καλύτερα από τον άλλο.

Αυτή είναι η κατάσταση με το ρόστερ του ΠΑΟΚ το οποίο βέβαια πρέπει να διαχειρίζεται ο προπονητής που όλοι ξέρουν ότι ποντάρει στο γκρουπ του! Στη συνοχή, στη δουλειά, στο δέσιμό τους και πάντα με τον τρόπο του καταφέρνει να παίζουν όλοι ΚΑΙ γι αυτόν. Αφού υπάρχει συνοχή και καλή ομάδα, όλα θα κριθούν στη διαχείριση, σε έναν ακόμη τομέα όπου ο Λουτσέσκου είναι ικανότατος.

Μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ τα καταφέρνει εξαιρετικά στη χρονιά και… αν είχε την ευστοχία σε δύο-τρεις από τις κραυγαλέες στιγμές (με Παναιτωλικό, Άρη, Μακάμπι, Λουντογκόρετς, ΑΕΚ) θα ήταν σχεδόν τέλεια!

Θα αντέξει και στη συνέχεια; Θα παραμείνει όρθιος σε όλες τις υποχρεώσεις όπως κάνει μέχρι τώρα βγάζοντας τις αρχές του σε ΚΑΘΕ γήπεδο; Είναι ολοφάνερο ότι ακόμη και χωρίς τον Κωνσταντέλια αντέχει, προσπαθεί και χωρίς τον Μεϊτέ σε κάποια ματς υποφέρει σε συγκεκριμένες θέσεις, αλλά δεν λυγίζει. ΑΝ τώρα μείνει όρθιος και μπει στην τελική ευθεία πιο υγιής, όλα είναι πιθανά!