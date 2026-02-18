Η συζήτηση εντός των αποδυτηρίων παράλληλα των έντονων παρατηρήσεων του Μανόλο Χιμένεθ για την αγωνιστική εικόνα των παικτών, έδειξαν το κλίμα που επικρατεί στον Άρη.

Η χρονιά εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο για τον Άρη. Άρχισε με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, συνεχίστηκε με τον αντίστοιχο στο Κύπελλο Ελλάδας αλλά και τον εκτροχιασμό της ομάδας από τον στόχο της τετράδας και τώρα, ο αντικειμενικός σκοπός είναι, η συμμετοχής στα Playoff (5-8). Κοινός παρονομαστής όλης αυτής της περιόδου – και εξαιρουμένων συγκεκριμένων εκλάμψεων – είναι η απογοητευτική εικόνα του γκρουπ. Ειδικά στον τελευταίο αγώνα με τον Βόλο, πραγματοποίησε τη χειρότερη φετινή εμφάνισή του.

Αυτή προκάλεσε και τις έντονες παρατηρήσεις του Μανόλο Χιμένεθ σε συζήτηση που είχε με τους ποδοσφαιριστές στ’ αποδυτήρια. Στην πρόσφατη αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο Ισπανός προπονητής είδε και στάθηκε στην εικόνα μιας ομάδας η οποία έπαιξε δίχως ένταση και ενέργεια με απώλεια συγκέντρωσης, σε σημείο να μην «καταφέρει» ουσιαστική τελική προσπάθεια σε ολόκληρο αγώνα. Εκεί εστίασε ο 62χρονος τεχνικός ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι και ο ίδιος είναι πλέον σε δύσκολη θέση. Ο Χιμένεθ αναφέρθηκε στα αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα και κυρίως στη διάθεση που παρουσιάζει η ομάδα του από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο απέναντι στις πρώτες πέντε ομάδες του Πρωταθλήματος καθώς δεν έχει διαπιστωθεί το ίδιο στα υπόλοιπα παιχνίδια.

Είναι προφανές ότι ο έμπειρος τεχνικός περιμένει αντίδραση κυρίως από τους πρωτοκλασάτους παίκτες ή μάλλον, από αυτούς που έχουν ηγετικό ρόλο στην ομάδα. Για μεγάλο διάστημα λειτούργησε προστατευτικά για τους ποδοσφαιριστές του και παρείχε χρόνο – και στον εαυτό του – μέσα από το επιχείρημα των απουσιών και των τραυματισμών. Είναι αλήθεια ότι κόστισαν σε μεγάλο βαθμό, αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων δεν τον δικαίωσε ως προς την εκτίμηση για βελτίωση της εικόνας. Γι’ αυτόν τον λόγο είπε στους παίκτες του ότι πλέον στέρεψε και η δεξαμενή των δικαιολογιών.