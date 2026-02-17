Τρεις υποψήφιοι πρωταθλητές για μία θέση στο Champions League!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει με βάση τα τωρινά δεδομένα το μονοπάτι για τη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν ξεχωριστά για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ καθώς και όλα τα σενάρια για τον δεύτερο!

Εντελώς διαφορετικό θα είναι το καλοκαιρινό μονοπάτι για τη League Phase του Champions League στο τριπλό ενδεχόμενο κατάκτησης του τίτλου στην ελληνική Super League από ΑΕΚ, Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ, που είναι οι τρεις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα.

Όπως εντελώς διαφορετική θα είναι η τύχη τους στα καλοκαιρινά προκριματικά του League Path για όποια από τις τρεις ομάδες τερματίσει τελικά στη δεύτερη θέση.

Ας τα δούμε αναλυτικά με τη σειρά της τρέχουσας κατάταξης των τριών διεκδικητών στη βαθμολογία της Super League

Aνίσχυρη στα πλέι οφ η ΑΕΚ

Ανεξαρτήτως συλλογικού συντελεστή και με βάση την access list της διοργάνωσης για την Ελλάδα που θα μετάσχει του χρόνου στην Ευρώπη από την 12 η θέση στη

βαθμολογία της UEFA, ο πρωταθλητής Ελλάδας 2026 ξεκινάει από τα πλέι οφ του Champions League με έναν προκριματικό για τη League Phase και σίγουρη ευρωπαϊκή συμμετοχή στο Europa League ακόμα και στο ενδεχόμενο αποκλεισμού.

Με βάση την τρέχουσα εξέλιξη των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και με δεδομένο το rebalancing (πολύ δύσκολο η ομάδα που θα κατακτήσει το εφετινό τρόπαιο του

Champions League να μην έχει και απευθείας εισιτήριο για τη διοργάνωση από το πρωτάθλημα της χώρας της) στο ενδεχόμενο κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος από την ΑΕΚ θα ίσχυαν τα εξής:

-Ευνοημένος από το rebalancing θα ήταν ο Ερυθρός Αστέρας, που θα πήγαινε απευθείας στη League Phase του Champions League. Ο Ερυθρός Αστέρας θα

προτιμούσε πρωταθλήτρια Ελλάδας την ΑΕΚ, αφού υστερεί σε συντελεστή και από τον Ολυμπιακό, αλλά και από τον ΠΑΟΚ…

-Η ΑΕΚ θα μετείχε απευθείας στα πλέι οφ του Champions Path μαζί με τις πρωταθλήτριες Νορβηγίας (Βίκινγκ), Αυστρίας και Σκωτίας που με τα τωρινά δεδομένα θα ήταν η Σάλτσμπουργκ και η Χαρτς. Αυτές οι τέσσερις ομάδες θα περίμεναν τις έξι που θα έρχονταν από τους τρεις προηγούμενους προκριματικούς για να σχηματιστεί η τελική δεκάδα των πλέι οφ για τα πέντε εισιτήρια στη League Phase.

-Πάντα με τα τωρινά δεδομένα εξέλιξης των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και αν προκρίνονταν οι ομάδες με τον καλύτερο συντελεστή οι πέντε ισχυροί στην κλήρωση των πλέι οφ και άρα πιθανοί αντίπαλοι της ανίσχυρης ΑΕΚ θα ήταν οι: Ντινάμο Ζάγκρεμπ (…), Σάλτσμπουργκ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Γιαγκελόνια και Ομόνοια!

-Ας βάλουμε εδώ δύο ακόμα παραμέτρους: η ΑΕΚ δεν έχει μεγάλη διαφορά σε συντελεστή από Γιαγκελόνια και Ομόνοια και θα μπορούσε μέσω της ευρωπαϊκής της συνέχειας στο Conference να τις ξεπεράσει και να έπαιρνε τη θέση τους στους πέντε ισχυρούς

-Αυτό το ενδεχόμενο θα γίνει πολύ δύσκολο αν Ρέιντζερς, Σαχτάρ, Φερεντσβάρος και Μίντιλαντ κατακτήσουν το πρωτάθλημα στη χώρα τους. Και οι τέσσερις το διεκδικούν

από τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το ενδεχόμενο την πεντάδα των ισχυρών στα πλέι οφ θα αποτελούσαν Ρέιντζερς, Σαχτάρ, Φερεντσβάρος, Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Μίντιλαντ, σε μία πολύ πιο ισχυρή σύνθεση υποψήφιων αντιπάλων για την ΑΕΚ!

Απευθείας στη League Phase o Oλυμπιακός

Όλα τα παραπάνω πολύ λίγο θα απασχολήσουν τον Ολυμπιακό, αν είναι αυτός ο πρωταθλητής Ελλάδας 2027, αφού με τα τωρινά δεδομένα και πάντα υπό την

προϋπόθεση ότι η ομάδα που θα κατακτήσει το εφετινό τρόπαιο του Champions League θα έχει και απευθείας εισιτήριο για τη διοργάνωση από το πρωτάθλημα της χώρας της, οι ερυθρόλευκοι για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν θα βρίσκονταν απευθείας στη League Phase και θα απέφευγαν την ταλαιπωρία των προκριματικών για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι!

Πραγματικά απίθανο για ομάδα από χώρα που δεν έχει σε αυτή την τριετία απευθείας εισιτήριο για καμία διοργάνωση…

Ο Ολυμπιακός έχει τον καλύτερο συντελεστή από όλες τις ομάδες των χωρών από την 11 η μέχρι την 55η θέση της βαθμολογίας της UEFA, πιθανών ή απίθανων

υποψήφιων πρωταθλητών στη χώρα τους!

Έχει μικρή διαφορά συντελεστή από την Μπόντο Γκλιμτ που συνεχίζει στην Ευρώπη, αλλά και να τον ξεπεράσει τερμάτισε δεύτερη στη Νορβηγία, από τη Ρέιντζερς που

όμως δεν συνεχίζει στην Ευρώπη και λίγο μεγαλύτερη από την 7 η στη Δανία Κοπεγχάγη, που όμως και εκείνη δεν θα δώσει άλλο ευρωπαϊκό ματς για εφέτος.

Θεωρητικά κινδυνεύει μόνο από τη Σαχτάρ, αν κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ουκρανία που μάλλον θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, αλλά θα χρειαστεί να φτάσει μέχρι τον τελικό του Conference με κάπου πέντε ή έξι νίκες στα επτά ματς που θα δώσει μέχρι τη Λειψία… Και αυτό δεν είναι πολύ πιθανό!

Ισχυρός στα πλέι οφ ο ΠΑΟΚ!

Με βάση τα τωρινά δεδομένα στο ενδεχόμενο κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ, ο Δικέφαλος του Βορά δεν θα μπορούσε, παρά τον επίσης υψηλό συντελεστή του, να έχει την τύχη του Ολυμπιακού για απευθείας θέση στη League Phase.

Θα ήταν βεβαίως στους ισχυρούς των πλέι οφ και με τα τωρινά δεδομένα αλλά και σε κάθε πιθανό σενάριο εξέλιξης των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ακόμα

και αν η… έβδομη σήμερα Κοπεγχάγη κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Δανία!

Με τα τωρινά δεδομένα θα ήταν στους πέντε ισχυρούς των πλέι οφ με τον υψηλότερο συντελεστή μαζί με Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σάλτσμπουργκ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και

Γιαγκελόνια και στους πιθανούς του αντιπάλους στα πλέι οφ θα ήταν η νορβηγική Βίκινγκ, η σκοτσέζικη Χαρτς και τρεις ακόμα πρωταθλήτριες ανάμεσα στις Ομόνοια,

Τσέλιε, Σάμροκ Ρόβερς, Κουπς Κουόπιο και άλλες υποψήφιες πρωταθλήτριες άλλων χωρών (Τουν, Ααρχους, Γκιορ), ανάλογα και με την εξέλιξη των τριών προηγούμενων

προκριματικών γύρων.

-Ας βάλουμε εδώ δύο ακόμα παραμέτρους: στο ενδεχόμενο που Ρέιντζερς, Σαχτάρ, Φερεντσβάρος και Μίντιλαντ κατακτήσουν το πρωτάθλημα στη χώρα τους, ο ΠΑΟΚ

θα είναι και πάλι ισχυρός, αλλά θα δυσκολέψει περαιτέρω η πεντάδα των πιθανών του αντιπάλων, αφού θα κατέβουν στους ανίσχυρους Μίντιλαντ και Σάλτσμπουργκ,

όπως βεβαίως και η Γιαγκελόνια με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας

-Για να βρεθεί ο ΠΑΟΚ ως πρωταθλητής Ελλάδας απευθείας στη League Phase του Champions League θα πρέπει να μην κατακτήσουν το πρωτάθλημα στη χώρα τους

Ρέιντζερς, Σαχτάρ και Φερεντσβάρος. Εκτός βεβαίως αν καταφέρει να ξεπεράσει σε συντελεστή στην ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Europa League τη Σαχτάρ και τη Φερεντσβάρος (κάτι που είναι εφικτό) και από εκεί και πέρα να κατακτήσει τη σκωτσέζικη Πρέμιερ η Χαρτς, που είναι πρώτη από την αρχή της κούρσας ή η νυν τρίτη Σέλτικ…

Τι ισχύει για τον δεύτερο

Δύο είναι τα σενάρια ως προς την ομάδα, που θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και θα μετάσχει στα προκριματικά του Champions League, αλλά στο

μονοπάτι των μη πρωταθλητών (League Path)…

Πρώτο σενάριο με τον φετινό κάτοχο του Europa League να έχει και εισιτήριο απευθείας για το επόμενο Champions League από το πρωτάθλημα της χώρας του.

Σε αυτό το ενδεχόμενο φεύγει από τα προκριματικά η ομάδα με τον καλύτερο συντελεστή (πιθανότατα η δεύτερη ομάδα της Πορτογαλίας, Σπόρτινγκ ή Μπενφίκα)

και στον δεύτερο προκριματικό μένουν τέσσερις ομάδες και όχι έξι, όπως προβλέπει η access list.

Με τα τωρινά δεδομένα η ΑΕΚ θα ήταν ανίσχυρη μαζί με την πολωνική Γκόρνικ και οι πιθανοί της αντίπαλοι θα ήταν η Φενέρμπαχτσε και η αυστριακή ΛΑΣΚ! Με καλή

πορεία βεβαίως στο Conference θα μπορούσε να ξεπεράσει τη ΛΑΣΚ και να ήταν ισχυρή μαζί με τη Φενέρ! Θυμίζουμε ότι η πρόκριση από τον δεύτερο προκριματικό των μη πρωταθλητών εξασφαλίζει τη συμμετοχή μίνιμουμ στη League Phase του Europa.

Ως δεύτερος ο Ολυμπιακός θα… αποχαιρετούσε τον δεύτερο προκριματικό και μαζί με την Μπόντο Γκλιμτ θα έπαιρνε προαγωγή στον τρίτο προκριματικό εξασφαλίζοντας την ευρωπαϊκή του συμμετοχή μίνιμουμ στο Europa League. O ΠΑΟΚ θα ήταν δεδομένα ισχυρός μαζί με τη Φενέρμπαχτσε και οι πιθανοί του αντίπαλοι θα ήταν ΛΑΣΚ και Γκόρνικ!

Δεύτερο σενάριο με τον φετινό κάτοχο του Europa League να μην έχει εισιτήριο απευθείας για το επόμενο Champions League από το πρωτάθλημα της χώρας του,

όπως συνέβη πέρυσι με την Τότεναμ.

Η ΑΕΚ με τα τωρινά δεδομένα θα ήταν ανίσχυρη στον δεύτερο προκριματικό και οι τρεις υποψήφιοι αντίπαλοί της θα ήταν Ρέιντζερς, Φενέρ και Μπόντο!

Ο Ολυμπιακός θα ήταν ισχυρός στον δεύτερο προκριματικό με Ρέιντζερς και Μπόντο και υποψήφιους αντιπάλους τις Φενέρ, ΛΑΣΚ και Γκόρνικ. Ο ΠΑΟΚ θα ήταν επίσης ανίσχυρος στον δεύτερο προκριματικό και θα είχε, όπως η ΑΕΚ, υποψήφιους αντίπαλους τις Ρέιντζερς, Φενέρ και Μπόντο!