Ο γεμάτος αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία Θωμάς Στρακόσα συνεχίζει να υψώνει ένα... αδιαπέραστο τείχος στην εστία της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν, συμβάλλοντας σε πολύτιμους βαθμούς.

Σταθερά από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι τώρα ο Θωμάς Στρακόσα αποτελεί εγγύηση κάτω από την εστία της ΑΕΚ. Ο 30χρονος Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας έχει δώσει απαντήσεις φέτος με τις γεμάτες αυτοπεποίθηση εμφανίσεις του. Μετά την περσινή δύσκολη σεζόν βρήκε την ψυχραιμία που ήθελε, καθάρισε το μυαλό του και υψώνει ένα άτρωτο «τείχος» ανάμεσα στα δοκάρια.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και αυτό το βγάζει και στο γήπεδο. Τελευταία απόδειξη η νέα του μεγάλη επέμβαση στην Τούμπα, στη φοβερή απόκρουση πέναλτι. Με μια εκτίναξη στην αριστερή του γωνία έβγαλε την εκτέλεση του Γιακουμάκη και ουσιαστικά έδωσε το σύνθημα για να ανέβει από εκείνο το σημείο και μετά συνολικά η ΑΕΚ και να κυριαρχήσει. Ήταν άλλη μια μέρα στη δουλειά με βάση τις φετινές του εμφανίσεις, οι οποίες έχουν χτιστεί από το καλό κλίμα εντός και εκτός γηπέδου, όπως παραδέχθηκε πρόσφατα.

«Θεωρώ ότι είμαι πολύ καλά με την οικογένεια μου και την κοπέλα μου πίσω στο σπίτι μου, όποτε αυτό και το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα που είναι θετικό, με βοηθάει και μπορώ να βγάλω τον καλύτερο μου εαυτό», είχε υπογραμμίσει με δηλώσεις του στα κανάλια Novasports πριν την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Έχει πιάσει τρία πέναλτι σε τρία εκτός έδρας ματς

Ήταν το τρίτο πέναλτι στο οποίο λέει «όχι» ο Στρακόσα τη φετινή σεζόν. Δείγμα και της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται με τον προπονητή τερματοφυλάκων, Μάρκο Γκαρόφαλο στα Σπάτα, αλλά και της φόρμας του. Ο Αλβανός γκολκίπερ της ΑΕΚ είχε βάλει «στοπ» στην εκτέλεση του Τεττέη στο Περιστέρι στην ανατροπή με 2-3 κόντρα στην Κηφισιά, αλλά και στο χτύπημα του Σφιντέρσκι στο διπλό (2-3) στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τρεις μεγάλες επεμβάσεις πέναλτι σε τρία εκτός έδρας ματς που βοήθησαν σε δύο νίκες και μια ισοπαλία.

Έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του στα μισά παιχνίδια

Ο Στρακόσα είναι αδιαμφισβήτητα ο «νούμερο ένα» κάτω από την εστία της ΑΕΚ, έχοντας πάρει... επ' ώμου τα ματς του πρωταθλήματος και της Ευρώπης, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να αναλαμβάνει δράση σε αυτά του Κυπέλλου. Ο Αλβανός διεθνής γκολκίπερ είναι πρώτος με 3.000 λεπτά συμμετοχής τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα στις 33 συμμετοχές έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του στα μισά παιχνίδια, έχοντας μέχρι σήμερα 17 clean sheets, με 12 εξ αυτών στο πρωτάθλημα και τα άλλα πέντε στο Conference League.

Καθοριστικός σε αρκετά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη

Δεν είναι όμως μόνο οι αποκρούσεις των πέναλτι με Κηφισιά, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, αλλά συνολικά οι εντυπωσιακές και κομβικές επεμβάσεις του τη φετινή σεζόν. Μεταξύ άλλων η βραδιά στις Βρυξέλλες όπου κατέβασε... ρολά και έβαλε τις βάσεις της πρόκρισης κόντρα στην Άντερλεχτ για τη League Phase του Conference League, η νύχτα της ανατροπής στη Σαμσούντα κόντρα στη Σάμσουνσπορ, όπου είχε επίσης σπουδαίες αποκρούσεις που κράτησαν την ΑΕΚ και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο διπλό στην Τουρκία και όπως θεωρεί ο ίδιος η μεγαλύτερη του εμφάνιση στην Τρίπολη με την απόκρουση της σεζόν στο φινάλε της αναμέτρησης με τον Αστέρα κρατώντας το 0-1 για την ΑΕΚ.

Τι δείχνουν οι φετινοί μέσοι όροι του Στρακόσα στο Wyscout

Έχουμε αναλύσει και νωρίτερα μέσα στη σεζόν που διανύουμε την εξαιρετική χρονιά που πραγματοποιεί ο Στρακόσα, του οποίου οι αριθμοί στο Wyscout συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν. Σταθερά τα γκολ που έχει δεχθεί είναι πολύ κάτω από τα προσδοκώμενα καθώς μέσο όρο δέχεται 0,65 γκολ με τα xCG (δηλαδή τα τέρματα που θα... έπρεπε να δεχθεί) να είναι στο 0,98. Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ ανά παιχνίδι καλείται να αντιμετωπίσει 3,08 τελικές στην εστία του, έχοντας 2,42 επεμβάσεις με το 62,9% αυτών να απαιτούν αντανακλαστικά. Μάλιστα ο Στρακόσα είναι σταθερά καλός φέτος και με την μπάλα στα πόδια, έχοντας ακρίβεια 67% στις 7,59 μακρινές μπαλιές που επιχειρεί κατά μέσο όρο.