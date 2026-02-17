Η ΑΕΚ είναι στην εξίσωση και αυτό ενοχλεί!

Ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί τη σημασία της πορείας της Ένωσης έως τώρα, αναδεικνύει πώς αντιμετωπίζεται αυτή από τον ανταγωνισμό και υποκλίνεται σε Νίκολιτς...

Το ντέρμπι (και) με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε για την ΑΕΚ, η κατάσταση δεν άλλαξε, όπως δεν είχε διαφοροποιηθεί και έπειτα το ματς κορυφής στην Νέα Φιλαδέλφεια μεταξύ της Ένωσης και του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα η ομάδα του Νίκολιτς να παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας. Στην πραγματικότητα έχοντας κερδίσει λιγότερα από όσα της έπρεπε στο χορτάρι, ειδικά σε ότι αφορά στις διαιτητικές αποφάσεις του κάκιστου Μακέλι και του συνεργάτη του στο VAR στην αναμέτρηση με τους "ερυθρόλευκους", αλλά και στην Τούμπα όπου έχασε ευκαιρία να φύγει με το διπλό, ωστόσο στο συγκεκριμένο ματς δεν υπήρξε κάποια αλλοίωση αποτελέσματος, ή συνθηκών αγώνα, όπως έγινε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό! Προφανώς υπάρχει πίκρα και στεναχώρια γιατί θα μπορούσε ο Δικέφαλος να ήταν τώρα στην ίδια θέση αλλά και με διαφορά από τους ανταγωνιστές της: αρκούσε μόνο να δώσει τα βασικά ο Μάκελι και η ΑΕΚ θα ήταν τώρα συν 4 από Ολυμπιακό και συν 5 (με ματς περισσότερο) από ΠΑΟΚ...

Το γεγονός ότι η Ένωση διατηρείται στην κορυφή και με την εικόνα της στα ντέρμπι στο δεύτερο γύρο έχει καταφέρει να μπει δυνατά στην εξίσωση και συζήτηση για την κατάκτηση του τίτλου είναι πασιφανές ότι δεν αρέσει και ενοχλεί! Μια βόλτα στα ελεγχόμενα ΜΜΕ και τις δήθεν αντικειμενικές απόψεις θα βοηθήσει όλους να καταλάβουν την προσπάθεια να βρεθεί κάτι να ειπωθεί για να αναδείξει ότι, οκ καλά τα πήγε η ΑΕΚ έως εδώ αλλά βέβαια είχαν απουσίες οι αντίπαλοί της, έπαιζαν ματς και δεν έκανε και σπουδαίες εμφανίσεις στα δυο ντέρμπι και ας άξιζε (και έφτασε) έστω ένα κλικ παραπάνω απο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για να τα κατακτήσει. Για να το διασκεδάσουμε και λίγο: η κουβέντα για τα περισσότερα παιχνίδια της ομάδας της Τούμπας αφορά μόλις 2(!!!) παραπάνω αναμετρήσεις (η μία απ' αυτές της ενδιάμεσης φάσης του Κυπέλλου).

Πιο συγκεκριμένα η ΑΕΚ έχει δώσει έως σήμερα 38 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 40, μιλάμε για απίστευτη διαφορά αναμετρήσεων. Όσο για τις απουσίες, πλην του Κωνσταντέλια καμία, μα καμία, δεν ανήκει στην κατηγορία βασικών επιλογών, όπως συνέβαινε για την Ένωση επί τρεις μήνες έως τον Δεκέμβριο, όπου δεν είχε διαθέσιμους στο διάστημα αυτό από μίνιμουμ 6 έως μάξιμουμ έφτασε να μη μπορεί να υπολογίζει τους 9! Σε όλα τα ντέρμπι του πρώτου γύρου είχε από 4 έως 7 απουσίες βασικών παρακαλώ αλλά τότε κανείς δεν έκανε την παραμικρή αναφορά και δεν σχολίασε τίποτα... Και φυσικά σερί ματς τότε αφού ακολουθούσε η Αμπερντίν, έπειτα ο Ολυμπιακός στο Φάληρο και όλα αυτά τον Οκτώβριο, με τον Νίκολιτς και τους νέους ποδοσφαιριστές κοινώς μόλις δυόμιση βαριά μήνες στον πάγκο της Ένωσης! Βόλευε τότε ντε και αναδείκνυαν όλοι ότι η ΑΕΚ των Νίκολιτς και Ριμπάλτα θα πρωταγωνιστήσει από του χρόνου, δεν υπήρχε καν στην κουβέντα τους, δεν την έβαζαν καν στην εξίσωση...

Τώρα; Τι γίνεται τώρα;;; Άλλαξαν τα πράγματα στο κεφάλι τους και εκφράζουν την απορία τους και την εντύπωση που τους προκαλεί σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα άλλαξε η κατάσταση στην ΑΕΚ. Θα έπρεπε να γνώριζαν καλύτερα μιας και στην πρώτη σεζόν Αλμέιδα, μέσες άκρες, έτσι ήταν η κατάσταση και τα κατάφεραν οι "κιτρινόμαυροι" και με το παραπάνω! Τώρα φαίνεται πως μπορεί να συμβεί ξανά αν και υπάρχει στο ενδιάμεσο και η Ευρώπη όπου συνιστά βασικό στόχο και η Ένωση ρίχνει (και σωστά) το βάρος εκεί και ας έφτιαξε το σήμερά της με την απ' ευθείας πρόκριση στους "16", θα έρθει τον Μάρτιο η υποχρέωση ανταπόκρισης και θα παίξει ρόλο στα play offs... Μπήκε στην εξίσωση και θα έπρεπε να το περιμένουν και όχι να επιδιώκουν να το απαξιώσουν με αστεία επιχειρήματα διότι πορεύθηκε με ποδοσφαιρικό σχέδιο που φρόντισε να καταρτίσει ο Ριμπάλτα και να υλοποιεί ο Ηλιόπουλος με σημείο κλειδί την πρόσληψη (με οικονομική υπέρβαση) του Μάρκο Νίκολιτς!

Αναγνώριση και υπόκλιση στη δουλειά τκυ Σέρβου τεχνικού σε αγωνιστικό και επίπεδο νοοτροπίας του αξίζει από τώρα και ανεξάρτητα τι θα πετύχει στο τέλος της σεζόν, για την έως τώρα εικόνα και πορεία της ομάδας, με μια παρένθεση αρνητική τον αποκλεισμό στο Κύπελλο. Ωστόσο σε ένα ματς που κατά γενική ομολογία η ΑΕΚ άξιζε να πάρει την πρόκριση αλλά συμβαίνει στο ποδόσφαιρο να μην κερδίζει πάντα ο καλύτερος! Ο Νίκολιτς μετράει σε 38 συνολικά ματς 26 νίκες, 8 ισοπαλίες και μόλις 4 ήττες στις εγχώριες διοργανώσεις και στην Ευρώπη και συνεχίζει να εξελίσσει το γκρουπ του και να αλλάζει όλο και περισσότερο προς τη σωστή κατεύθυνση τη νοοτροπία της ομάδας τη στιγμή που τη μετατρέπει και σε έξυπνη σε ότι αφορά στη δυνατότητα διαχείρισης ενός αποτελέσματος. Κι όλα αυτά ενώ ακόμη βρισκόμαστε σε φάση δημιουργίας αυτού που έχουν στο μυαλό τους οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς το οποίο και θα ολοκληρωθεί το ερχόμενο καλοκαίρι...