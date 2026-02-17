Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ ανέβασε ένα βίντεο προτείνοντας έναν διαφορετικό τρόπο προπόνησης για τους επιθετικούς και έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση παρότι βαδίζει στα 45 χρόνια ζωής.

Εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που έπαιξαν ποτέ στη Βουλγαρία αλλά και την Ευρώπη είναι ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ, ο οποίος πέρασε και από την Ελλάδα για χάρη του ΠΑΟΚ τη σεζόν 2015/16.

Ο Βούλγαρος επιθετικός έβαλε τέλος στην καριέρα του το 2018 ως ποδοσφαιριστής της Κεράλα Μπλάστερς από την Ινδία ενώ στην πορεία του στα ποδοσφαιρικά γήπεδα αγωνίστηκε με επιτυχία φορώντας τα χρώματα των ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φουλάμ και Μονακό πετυχαίνοντας 258 γκολ σε 619 επίσημα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Πλέον ακολουθεί την προπονητική με εξειδίκευση στον coaching τον επιθετικών, ανεβάζοντας και σχετικά βίντεο στα social media. Το τελευταίο post ήταν μία δική του τεχνική την οποία ονομάζει Footbag και συνδυάζει τον σάκο του μποξ με την μπάλα του ποδοσφαίρου, δείχνοντας πώς οι επιθετικοί να προστατεύουν την μπάλα αν έχουν αντίπαλο στην πλάτη τους.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο 45χρονος Μπερμπάτοφ δείχνει να μην έχει περάσει ούτε μέρα από τότε που μάγευε τα ποδοσφαιρικά γήπεδα καθώς έχει διατηρήσει εξαιρετικά τη φυσική του κατάσταση.