Τσορμπατζόγλου στους «Galacticos»: «Σημαντικοί παίκτες του ΠΑΟΚ είναι στα όρια του θεατή»

Επιμέλεια:  Gazzetta team
Τσορμπατζόγλου στους «Galacticos»: «Σημαντικοί παίκτες του ΠΑΟΚ είναι στα όρια του θεατή»

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Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μίλησε στους «Galacticos» για τη στάση ορισμένων σημαντικών παικτών του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα.

Δριμεία κριτική άσκησε σε ορισμένους παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μιλώντας στους «Galacticos» και λέγοντας πως κάποιοι σημαντικοί παίκτες της ομάδας δεν δείχνουν τη ζέση που έπρεπε στο νέο αυτό ξεκίνημα.

Ο ρεπόρτερ του «δικεφάλου του βορρά» τόνισε πως οι «ασπρόμαυροι» πρέπει να βρουν τη λύση στο πρόβλημα αυτό, το οποίο μπορεί να προκαλείται και από την κατάσταση που υπάρχει που έχει μπει η ομάδα και αυτό αποτελεί υποχρέωση του προπονητή.

Όπως δηλαδή συνέβαινε και την εποχή του Λουτσέσκου, όταν όλες αυτές οι καταστάσεις γυρνούσαν μέσω της δουλειάς του προπονητή υπέρ της ομάδας.

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