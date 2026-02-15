Εικόνα ποδοσφαιρικής λύπησης και χοντρή γκέλα για τον Παναθηναϊκό!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για την θλιβερή εικόνα του Παναθηναϊκού που έφερε ακόμη μία απώλεια βαθμών.

Τα λόγια είναι μερικές φορές, πολύ φτωχά για να περιγράψουν την εικόνα. Ο Παναθηναϊκός ήταν άθλιος και κόντρα στην ΑΕΛ, ο Ράφα Μπενίτεθ παρουσίασε ξανά μία ομάδα που δεν μπορούσε να επιτεθεί, ένα σύνολο αποκρουστικό που έκανε δύο φάσεις σε όλο το ματς και πέταξε στα σκουπίδια ακόμη δύο βαθμούς. Το Τριφύλλι παίζει με την φωτιά για την τετράδα και όπως πάει θα γράψει ιστορία.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο ήταν για ποδοσφαιρική λύπηση. Δίχως υπερβολή. Η τριάδα στους στόπερ σε αυτό το ματς στέρησε έναν παίκτη από το επιθετικό τρίτο, σε μία ομάδα που παρουσίασε αποκρουστική εικόνα στο σχέδιο της ψηλά στο γήπεδο, χωρίς αυτοματισμούς στα τελευταία μέτρα, χωρίς καλές τοποθετήσεις, χωρίς ηρεμία στις μεταβιβάσεις. Ό,τι έκανε ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο. Κατά τα άλλα το... χάος. Δεν χρειάζεται να πούμε και να γράψουμε περισσότερα για το σαρανταπεντάλεπτο. Το Τριφύλλι το ολοκλήρωσε με μία τελική που μέτρησε για στατιστικούς λόγους, ένα φάουλ στο τείχος από τον Ταμπόρδα. Ουσιαστικά ούτε μία φάση ενώ η ΑΕΛ, έστω χωρίς σοβαρό κίνδυνο, έφτιαξε τέσσερις τελικές και είχε μια υποτυπώδη δραστηριότητα έξω από την περιοχή του Λαφόν.

Η επιλογή του Παντελίδη να πρεσάρει ψηλά τους ''πράσινους'', φανέρωσε μία φοβερή αδυναμία να ''χτίσει'' τις επιθέσεις τους το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ, απέναντι και κόντρα σε έναν χαμηλής δυναμικότητας αντίπαλο. Κι όταν δεν δουλεύεις κάτι, όταν δεν πιστεύεις σε κάτι(κακώς), μοιραία η μπάλα θα διανύει δεκάδες μέτρα στον αέρα και θα στηρίζονται πολλά στο κυνήγι της δεύτερης μπάλας, όπου οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο αποτελεσματικοί. Η απόδοση του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος φανέρωσε για ακόμη μία φορά αυτό που φωνάζει από χιλιόμετρα μακριά εδώ και καιρό: Καμία πρόοδος, καμία βελτίωση, μόνο δικαιολογίες υπαρκτές και μη αλλά τίποτα σχετικό με την αγωνιστική άνοδο του συνόλου.

Το πρώτο σοκ για τον Παναθηναϊκό ήρθε με την είσοδο των ομάδων από τα αποδυτήρια. Ο Μπενίτεθ λες και του άρεσε αυτό που έβλεπε, λες και είχε νόημα να συνεχίζει με την ίδια μη λειτουργική διάταξη και ενδεκάδα για το ματς, δεν πείραξε τίποτα. Όλα ίδια. Το δεύτερο σοκ, λες και το ποδόσφαιρο ήθελε να τιμωρήσει το Τριφύλλι, ήρθε από τον Τούπτα στο 46' που σε ένα αμυντικό transition για κλάματα, νίκησε τον Λαφόν για το 1-0 της ΑΕΛ. Οι αλλαγές ήρθαν με τρομερή καθυστέρηση στο 57' και οι φιλοξενούμενοι πάλι στη κόντρα επίθεση απείλησαν με τον σούπερ Τούπτα αλλά ο Λαφόν έσωσε.

Παναθηναϊκός σημαίνει μεταξύ άλλων πολλών πραγμάτων και υπαρκτός σουρεαλισμός και η ισοφάριση ήρθε στο 67' από έναν παίκτη που κομμάτι της κερκίδας αποδοκίμαζε από το πρώτο λεπτό. Ο Τάσος Μπακασέτας με το αριστερό έφερε το ματς στα ίσια, σουτάροντας από τα όρια της περιοχής, έπειτα από έναν κανονικό συνδυασμό στο επιθετικό τρίτο. Η είσοδος του Ζαρουρί που ήταν πολύ καλός, έδωσε πνοή δημιουργικά στον Παναθηναϊκό που έφτασε κοντά στην ανατροπή στο 72' με τον Μαροκινό αλλά ο Αναγνωστόπουλος ήταν εκεί, όπως και το δοκάρι!

Οι Αθηναίοι καταθέτοντας μεγαλύτερες εντάσεις απέναντι στους Θεσσαλούς που έδειχναν να ξεμένουν από ενέργεια, πίεζαν, έκλεισαν τον αντίπαλο στη περιοχή μέχρι το φινάλε του ματς σε μία... πολιορκία. Η ΑΕΛ έπαιξε πολύ καλή άμυνα, ο Παναθηναϊκός δεν έφτιαξε ευκαιρίες, είχε κακές επιλογές στα τελευταία μέτρα και η είσοδος του Γιάγκουσιτς(ενός παίκτη με χαρακτηριστικά που είχε ανάγκη το σύνολο για να βρει το γκολ της νίκης) άργησε πολύ να έρθει. Στο 83'.

Ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ δεν είναι ομάδα που δημιουργεί και απέναντι στην ΑΕΛ που έπαιξε άριστα ανασταλτικά, δεν έκανε άλλη φάση, δεν μπόρεσε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα και πέταξε στα σκουπίδια δύο ακόμη βαθμούς.

Με αυτή την εικόνα ένα είναι σίγουρο. Δεν θα διεκδικήσει καν την είσοδο στην πρώτη τετράδα και θα γράψει αρνητική ιστορία...