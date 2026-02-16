Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει περισσότερους βαθμούς με τους εκτός Big-5 απ' ότι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός μαζί

Η τραγική συγκομιδή του Παναθηναϊκού κόντρα στις ομάδες που δεν ανήκουν στο γκρουπ των πέντε μεγάλων του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μία ακόμη απρόσμενη γκέλα μέσα στην έδρα του κόντρα στην ΑΕΛ το βράδυ της Κυριακής (15/02) και δεν κατόρθωσε έτσι να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία του Λεβαδειακού με τον Ολυμπιακό μειώνοντας περαιτέρω τη μεταξύ τους διαφορά, που παρέμεινε στους έξι βαθμούς.

Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν έτσι να φτάσουν τις τρεις σερί νίκες σε αγώνες πρωταθλήματος για πρώτη φορά φέτος, κάτι που έχουν να πετύχουν έναν ολόκληρο χρόνο.

Τα παιχνίδια με τις ομάδες εκτός του Big-5 του ελληνικού πρωταθλήματος έχουν αποτελέσει φέτος μεγάλο πρόβλημα για το «τριφύλλι», κάτι που φαίνεται αν ρίξει κανείς μια ματιά στην συγκομιδή που έχει στα ματς αυτά και ύστερα τη συγκρίνει με την αντίστοιχη των διεκδικητών του τίτλου, αλλά κι εκείνη του ανταγωνιστή του για την τέταρτη θέση Λεβαδειακού.

Οι απώλειες του Παναθηναϊκού με τους μικρομεσαίους ξεπερνούν εκείνες των ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ μαζί

Το στοιχείο αυτό που υπάρχει στον τίτλο και τον μεσότιτλο του κειμένου μπορεί να φαντάζει αδιανόητο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό και αποτελεί στην ουσία έναν από τους λόγους για τους οποίους ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε φέτος να μείνει κοντά στους υπόλοιπους διεκδικητές ενώ δυσκολεύεται να πλησιάσει και τον Λεβαδειακό.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει καταφέρει στα 13 παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει ομάδες εκτός των πέντε μεγάλων του ελληνικού πρωταθλήματος να πάρει μόλις 25 βαθμούς από τους διαθέσιμους 39.

Πώς μεταφράζεται αυτό; Έχει μαζέψει μόλις το 64% των βαθμών που έχει διεκδικήσει στα ματς αυτά.

Οι γκέλες του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1

Κηφισιά - Παναθηναϊκός 3-2

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-1

Για να καταλάβουμε καλύτερα πόσο χαμηλή είναι αυτή η συγκομιδή, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι κάνουν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός.

Ο «δικέφαλος του βορρά» είναι η επόμενη χειρότερη στην κατηγορία αυτή συγκεντρώνοντας το 82% των διαθέσιμων βαθμών από τους αγώνες αυτούς, δηλαδή 32 από τους 39, όμως και πάλι έχει επτά περισσότερους από τους «πρασίνους».

Οι «ερυθρόλευκοι» και η «Ένωση» κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Οι πρώτοι κερδίζουν το 91% των βαθμών που διεκδικούν στα ματς αυτά, δηλαδή 38/42 ενώ η δεύτερη έχει πάρει όλους τους βαθμούς από τα ματς αυτά που έχει δώσει εκτός από δύο (37/39) με αποτέλεσμα το ποσοστό της να αγγίζει το εξαιρετικό 95%.

Αν αθροίσουμε τις απώλειες όλων αυτών μαζί φτάνουμε τους 13 βαθμούς την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει μόνος του 14.

Ακόμα όμως κι αν συγκρίνουμε το «τριφύλλι» με τον Λεβαδειακό, βλέπουμε η ομάδα της Βοιωτίας έχει πάρει τους 36/45 βαθμούς που ήταν διαθέσιμοι στα ματς, οπότε το ποσοστό του φτάνει το 80%.