Ντέμης Νικολαΐδης για αποδοκιμασίες σε Μπακασέτα: «Εγώ παραιτήθηκα από την ΑΕΚ γι' αυτόν το λόγο»

Σχολιάζοντας τις αποδοκιμασίες του κόσμου του Παναθηναϊκού προς τον Τάσο Μπακασέτα, ο Ντέμης Νικολαΐδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως για τον ίδιο λόγο είχε παραιτηθεί από την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, με το τελικό 1-1 μάλιστα να αδικεί περισσότερο τους Θεσσαλούς. Στο ματς αυτό οι παίκτες του «τριφυλλιού» αποδοκιμάστηκαν και κυρίως ο Τάσος Μπακασέτας, ακόμα και όταν ακούστηκε το όνομά του μετά το 1-1 που πέτυχε.

Σε αυτές τις αποδοκιμασίες αναφέρθηκε και ο Ντέςμης Νικολαΐδης στο Monday FC της NOVA, λέγοντας αρχικά: «Δεν μου έκανε εντύπωση που δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ο κόσμος δικαιούται να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του. Το να γιουχάρουμε σε κανέναν δεν αρέσει. Είναι ένας τρόπος να εκφραστεί. Δεν πετάει αντικείμενα, γιουχάρει. Μπορούμε να τον φιμώσουμε; Το να παίζει η ομάδα και να γιουχάρει, σε κανέναν δεν αρέσει».

Για την προσωπική του εμπειρία αναφορικά με τις αποδοκιμασίες στον Μπακασέτα: «Εγώ παραιτήθηκα από την ΑΕΚ για αυτόν τον λόγο. Ήταν η τελευταία αφορμή. Απλά δεν ήθελα να κάτσω άλλο. Τι να πούμε εμείς για τον Μπακασέτα… Έχω τη γνώμη μου. Έχεις δικαίωμα να αποδοκιμάσεις, αλλά δεν βοηθάει σίγουρα την ομάδα».

Για την εικόνα του Παναθηναϊκού από τότε που ανέλαβε ο Ράφα Μπενίτεθ: «Στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν έχω δει κάτι. Είναι ο Μπενίτεθ, μεγάλο όνομα. Παρουσιάστηκε έχοντας τον απόλυτο έλεγχο από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Μεταγραφές πήρε. Για άλλη μια φορά, ξοδεύτηκε ο Παναθηναϊκός. Κανένας δεν μπορεί να παραπονεθεί για το αν βάζει λεφτά ο πρόεδρος. Χρήματα έχουν πέσει αρκετά στον Παναθηναϊκό.

Δεν έχω καταλάβει τίποτα από το ποδόσφαιρο του Μπενίτεθ. Αλλάζει συνέχεια παίκτες και συστήματα. Πώς μια ομάδα θα δουλέψει έτσι; Πρέπει να βρει έναν κορμό. Μου φαίνεται περίεργο να πω εγώ ''πρέπει'' στον Μπενίτεθ. Μου φαίνεται ότι δοκιμάζει πράγματα. Μπορώ να το καταλάβω για μερικά ματς, αλλά δοκιμάζει για πολλά ματς. Και μοιραία θα έρθουν τέτοια αποτελέσματα…»

Για την αντίδραση του κόσμου προς τον νεαρό Κάτρη: «Ο Κάτρης χειροκροτήθηκε, γιατί είναι ένας νέος ποδοσφαιριστής. Αυτοί που είναι περισσότερα χρόνια, θα σταθούν παραπάνω. Μη σταθούμε στον Παναθηναϊκό, τα έχουμε δει σε όλες τις ομάδες».