Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφει για την κρίσιμη καμπή που έχει φτάσει το νέο πρότζεκτ «Μπενίτεθ» στον Παναθηναϊκό και τη σύνδεση με τον κόσμο που χάνεται.

Αποφράδα νύχτα. Μόνο έτσι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τη χθεσινή βραδιά στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε την ΑΕΛ Novibet έχοντας τη δυνατότητα με μία απλή νίκη να πλησιάσει κι άλλο τον Λεβαδειακό στους τέσσερις βαθμούς και να κάνει για πρώτη φορά φέτος τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα κάνοντας έτσι ακόμη ένα βήμα για να διορθώσει μία χρονιά που πήγαινε και πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.

Οι «πράσινοι» δεν τα κατάφεραν, έμειναν στο 1-1 με τους «βυσσινί» έχοντας μάλιστα και μία εικόνα στο χορτάρι, η οποία ήταν χειρότερη από την ίδια τη γκέλα αυτή καθ' αυτή.

Αναμενόμενο ήταν εκείνη να μη γίνει αποδεκτή από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες αποδοκιμασίες προς όλους σχεδόν τους παίκτες από το πρώτο τέταρτο του αγώνα μέχρι και το φινάλε, όταν εκείνοι πλησίασαν την εξέδρα και τα... άκουσαν.

Το πρότζεκτ Μπενίτεθ και η εικόνα του που «τσαλακώνεται»

Όταν τον Οκτώβριο ο Ράφα Μπενίτεθ ήρθε στον Παναθηναϊκό δημιούργησε μία αχτίδα φωτός μέσα στην κατήφεια που είχε μαζευτεί γύρω από τον σύλλογο με όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 2,5 χρόνια με τις αλλαγές προπονητών και τις συνεχόμενες αποτυχίες.

Σ' αυτό συνέβαλαν και οι υπόλοιπες «μεταρρυθμίσεις» που έγιναν στο οργανόγραμμα του κλαμπ, με τον τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου να φεύγει και τους Φράνκο Μπαλντίνι, Στέφανο Κοτσόλη και Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα να έρχονται.

Το νέο πρότζεκτ που δημιουργήθηκε είχε ως... κορωνίδα τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος επρόκειτο για το μεγαλύτερο βιογραφικό προπονητή που είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα.

Σχεδόν τέσσερις μήνες αργότερα τίποτα δεν δείχνει να είναι καλύτερο. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ, παραμένει ακόμα πέμπτος έχοντας διαφορά έξι βαθμών από τον Λεβαδειακό ενώ συνεχίζει στο Europa League, όντας στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση με αντίπαλο την Βικτόρια Πλζεν.

Το χειρότερο όμως δεν είναι τα αποτελέσματα, τα οποία σίγουρα δεν είναι καλά, αλλά η εικόνα της ομάδας στο χορτάρι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ πέρασε μία περίοδο που έκανε αρκετές αλλαγές τόσο σε πρόσωπα για να δει όλους τους παίκτες του ρόστερ και να αναγνωρίσει τις ανάγκες που υπάρχουν ενόψει και του χειμερινού μεταγραφικού παραθύρου όσο και σε διατάξεις.

Μεταγραφές έγιναν, αποχωρήσεις παρομοίως, όμως η εικόνα της ομάδας στο χορτάρι δεν αλλάζει. Η δε χθεσινή στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet ήταν κάτι παραπάνω από προβληματική, αφού ο Παναθηναϊκός είχε τη μπάλα στα πόδια του και δεν ήξερε τι να την κάνει.

Μ' ένα απλό πρέσινγκ ψηλά οι «βυσσινί» προκάλεσαν τρομερά προβλήματα στους «πρασίνους» που δεν μπορούσαν με τίποτα να κάνουν build up για να πάνε τη μπάλα ορθολογικά μπροστά και αντ' αυτού είτε έκαναν πολλές παράλληλες πάσες μέχρι κάποια στιγμή να βρεθεί (και όχι να δημιουργηθεί από τους ίδιους) ένα ρήγμα είτε δοκίμαζαν μακρινές μπαλιές.

Ακριβώς αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που «πληγώνει» αυτή τη στιγμή το πρότζεκτ και «τσαλακώνει» την εικόνα του Ράφα Μπενίτεθ. Ότι φαίνεται σαν να μην υπάρχει πρόοδος στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ναι τα αποτελέσματα μετράνε, αλλά θυμηθείτε την πρώτη χρονιά του Γιοβάνοβιτς, όταν ο Παναθηναϊκός έχανε το ένα παιχνίδι μετά το άλλο εκτός έδρας, όμως ο κόσμος στήριζε, γιατί έβλεπε μια προσπάθεια.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει αυτή τη στιγμή για το «τριφύλλι» είναι να μην του βγει ο προπονητής, όπως φαίνεται να συμβαίνει αυτή τη στιγμή και να αναγκαστεί να τον αλλάξει. Οι συνεχείς αλλαγές προπονητές έχουν ταλανίσει τον σύλλογο και μία ακόμη απλώς θα έδινε συνέχεια σε μία λανθασμένη κατάσταση.

Όμως για να μην συμβεί αυτό, θα πρέπει να αρχίσει να φαίνεται κάτι στο χορτάρι. Ο Μπενίτεθ επικαλέστηκε στις δηλώσεις του τις απουσίες. Ναι, είναι αλήθεια, η ομάδα παίζει με μεγάλο αριθμό απουσιών όλη τη χρονιά και χωρίς σημαντικούς παίκτες της. Δεν έχει «χαρεί» τον βασικό της φορ, Ντέσερς, τον βασικό της εξτρέμ, Πελίστρι ενώ αυτό το διάστημα δεν έχει και τον μέσο που εμπιστεύεται περισσότερο απ' όλους ο Μπενίτεθ, τον Τσιριβέγια.

Όμως αυτό δεν σημαίνει πως είναι αποδεκτό να παρουσιάζει μία τέτοια εικόνα με ομάδες επιπέδου ΑΕΛ Novibet. Προφανώς πρόκειται για ένα κλαμπ με σημαντική ιστορία, όμως αυτή τη στιγμή μάχεται για τον υποβιβασμό. Δεν γίνεται να έρχεται στην Λεωφόρο και να μην έχεις ουσιαστικά τελική σε ολόκληρο το πρώτο μέρος.

Η Λεωφόρος που... κόχλαζε

Ένα από τα πιο λυπηρά (αλλά μάλλον αναμενόμενα) γεγονότα της χθεσινής βραδιάς ήταν η εικόνα της Λεωφόρου. Να γιουχάρει το κοινό σχεδόν όλους τους παίκτες της ομάδας του από το πρώτο κιόλας τέταρτο του αγώνα σε κάθε επαφή που δεν ήταν καλή.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας κι από κοντά ήταν και οι Τουμπά, Γεντβάι και Σφιντέρσκι.

Ο κόσμος αυτός έχει κάθε δικαίωμα να είναι αγανακτισμένος. Έχει περάσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια και όταν βλέπει πως δεν υπάρχει και φως στον ορίζοντα απογοητεύεται ακόμα παραπάνω.

Όμως δεν γίνεται να παίξουν οι ποδοσφαιριστές με τέτοια ατμόσφαιρα και πίεση. Ένα γήπεδο... κολαστήριο για τον αντίπαλο, όταν φοράει τα καλά του, χθες μετατράπηκε σε τέτοιο για την ίδια του την ομάδα.

Είναι αποδεκτό κάποιοι να κρίνουν πως μερικοί από τους παίκτες δεν έχουν το επίπεδο, τις ικανότητες ή την προσωπικότητα για να βρίσκονται στην ομάδα, όμως όταν εκείνοι προσπαθούν με τα καλά τους και τα στραβά τους να κάνουν αυτό που μπορούν δεν ωφελεί να υπάρχει αυτή η κατάσταση.

Ναι, να υπάρχουν αποδοκιμασίες στο ημίχρονο, ναι υπάρχουν μετά το τέλος του αγώνα, όχι όμως και κατά τη διάρκεια. Αν ήταν παίκτες που ήταν αδιάφοροι και δεν προσπαθούσαν, οκ θα είχε μία λογική, όμως αυτό δεν συμβαίνει. Το να τους επικρίνεις γιατί δεν παίζουν καλύτερα απ' αυτό που μπορούν δεν έχει νόημα. Ο μόνος τρόπος να συμβεί αυτό είναι αν δημιουργήσεις ένα καλό σύνολο, μόνο τότε ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να παίξει καλύτερα απ' αυτό που πραγματικά ορίζει το ταλέντο του. Κι αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Στο τέλος της όποιας κουβέντας όμως τι να αξιώσεις παραπάνω από τον κόσμο που δικαιολογημένα οδηγείται από την εικόνα της ομάδας στο χορτάρι στην απαξίωση αυτής και όλων των προσώπων της...

Υ.Γ. Αφήνω στην άκρη τα «κάνει» ή «δεν κάνει» για τον Παναθηναϊκό και όλη αυτή τη συζήτηση. Αυτό που έχει καταφέρει χθες ο Μπακασέτας να παίξει με όλη αυτή την ατμόσφαιρα που υπήρχε προς το πρόσωπό του, να μην αντιδράσει και όταν μάλιστα σκόραρε, να κάνει νεύμα «πάμε για την ανατροπή», είναι δείγμα ενός ανθρώπου με προσωπικότητα.