Θωμάς Στρακόσα: Εγγύηση στην εστία της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ενθουσιάζει με το ποδόσφαιρό της, αλλά παράλληλα διαθέτει και σιγουριά ανάμεσα στα δοκάρια με την παρουσία του Θωμά Στρακόσα.

Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να διαθέτουν έναν ικανό τερματοφύλακα και αυτό ισχύει απόλυτα στη φετινή ΑΕΚ. Ο Θωμάς Στρακόσα αποτελεί εγγύηση στον «άσο» καθώς μπορεί οι κιτρινόμαυροι του Μάρκο Νίκολιτς να παράγουν όμορφο και συνδυαστικό ποδόσφαιρο και να είναι ανταγωνιστικοί και στις τρεις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, όμως παράλληλα έχουν και έναν άνθρωπο ανάμεσα στα δοκάρια που εμπνέει σιγουριά. Και αυτός είναι ο 30χρονος Αλβανός διεθνής γκολκίπερ.

Ό,τι συνέβη την περσινή σεζόν, με το περίφημο γκολ από τη Νόα, ο Στρακόσα το άφησε πίσω. Από την αρχή της φετινής χρονιάς ξεκίνησε αποφασισμένος να δώσει απαντήσεις και να αποδείξει τις πραγματικές του δυνατότητες. Κάτι που το κάνει πράξη, δουλεύοντας εξαιρετικά και υπό τις οδηγίες του προπονητή τερματοφυλάκων της ΑΕΚ, Μάρκο Γκαρόφαλο. Έχοντας φτάσει πλέον σχεδόν στα μισά της σεζόν, ο Στρακόσα αποτελεί μία από τις πιο κομβικές μονάδες του Νίκολιτς που δεν βγαίνει ποτέ από την ενδεκάδα, με εξαίρεση φυσικά τα παιχνίδια Κυπέλλου όπου την εστία υπερασπίζεται ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Καθοριστικός σε μεγάλες νίκες και clean sheet στα μισά παιχνίδια

Ο Στρακόσα σε 27 εμφανίσεις ως τώρα τη φετινή σεζόν έχει δεχθεί 22 τέρματα, κρατώντας την εστία του ανέπαφη στα μισά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Conference League. Συγκεκριμένα μετράει 13 clean sheets, έχοντας παίξει καθοριστικό ρόλο σε διάφορες νίκες. Σε παιχνίδια στα οποία μπορεί η ΑΕΚ να ήταν καλύτερη και να άξιζε να πάρει τους τρεις βαθμούς, αλλά ο Στρακόσα είχε σημαντικές επεμβάσεις σε καίρια χρονικά σημεία, αποτρέποντας το προβάδισμα του αντιπάλου ή την ισοφάριση.

Φυσικά η μεγαλύτερή του εμφάνιση και ενδεχομένως μία από τις καλύτερες στην καριέρα του ήταν εκείνη κόντρα στην Άντερλεχτ όταν έστησε... τείχος στην εστία του με μεγάλες αποκρούσεις που ήταν το κλειδί για να φύγει η ΑΕΚ με το 1-1 από τις Βρυξέλλες κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Προφανώς και θα ήταν αδύνατο να είναι αλάνθαστος, έχοντας και άτυχες στιγμές, όπως το γλίστρημα στο γκολ με το οποίο ο Παναθηναϊκός μείωσε στη Λεωφόρο. Όμως αυτές φέτος αποτελούν την εξαίρεση.

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τη σταθερότητά του στην εστία της ΑΕΚ

Σταθερά από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν μέχρι σήμερα, μετά από 27 παιχνίδια, οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τη φετινή δυναμική του ανάμεσα στα δοκάρια της ΑΕΚ. Ο Στρακόσα εξακολουθεί να δέχεται λιγότερα τέρματα από ό,τι θα «έπρεπε» ανά παιχνίδι, με βάση και τη στατιστική του Wyscout. Ο δείκτης x Conceded Goals (xCG) που παρουσιάζει πόσα γκολ θα «έπρεπε» να δεχθεί σε κάθε αγώνα είναι στο 1,03 xCG ανά ματς, με τον Στρακόσα δέχεται 0,73 τέρματα.

Μέσο όρο ο 30χρονος Αλβανός γκολκίπερ της Ένωσης καλείται να αντιμετωπίσει 3,22 σουτ στην εστία, έχοντας 2,49 αποκρούσεις, με το 61,3% εξ αυτών να απαιτεί αντανακλαστικά. Τόσο στις εντυπωσιακές επεμβάσεις του κάτω από την εστία, όσο και στις εξόδους του στις στατικές φάσεις, ο Στρακόσα βγάζει την αυτοπεποίθηση ενός γκολκίπερ που έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. Το ίδιο φυσικά και με την μπάλα στα πόδια, όπου πέρυσι έβγαζε μια ανασφάλεια, με τον Στρακόσα να έχει μέσο όρο 83,3% εύστοχες μεταβιβάσεις, με 66,5% ακρίβεια στις 7,73 μακρινές μπαλιές που επιχειρεί ανά παιχνίδι.