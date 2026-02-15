ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Πέναλτι του Μουκουντί στον Ζαφείρη, ο Στρακόσα απέκρουσε την εκτέλεση του Γιακουμάκη
Ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί στο μεγάλο ματς της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στην ΑΕΚ, όμως ο Θωμάς Στρακόσα κράτησε «όρθια» την ομάδα του.
Στο 10ο λεπτό ο Όσμερς έδωσε πέναλτι σε πρώτο χρόνο για μαρκάρισμα του Αρολντ Μουκουντί στον Χρήστο Ζαφείρη και ο VAR συμφώνησε με την απόφαση. Ο Γιώργος Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει κόντρα στην παλιά του ομάδα, καθώς ο Στρακόσα έπεσε σωστά στα αριστερά του και απέκρουσε.
Αξιοσημείωτο πως ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας έχει αποκρούσει 3/7 πέναλτι που έχει κληθεί να υπερασπιστεί την εστία του Δικεφάλου. Ο 30χρονος κίπερ είχε νικήσει τον Ανδρέα Τεττέη και τον Κάρολ Σφιντέρσκι στις εκτός έδρας νίκες της Ένωσης κόντρα σε Κηφισιά και Παναθηναϊκό, αντιστοίχως.
Από την πλευρά του ο Κρητικός φορ έχασε για πρώτη φορά πέναλτι κόντρα στην πρώην ομάδα του, έχοντας 3/3 στις προηγούμενες εκτελέσεις του. Tην τρέχουσα σεζόν ο ΠΑΟΚ έχει χάσει 4 από τα 12 πέναλτι που έχει κερδίσει, ήτοι το 1/3.
