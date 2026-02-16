Μαρινάκης: Τα πέντε ματς που οδηγούν σε μεγάλο πριμ
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αφύπνισε στο προπονητικό κέντρο τους παίκτες του Ολυμπιακού.
Ο μεγαλομέτοχος της ομάδας εξέφρασε την εμπιστοσύνη τους στους ποδοσφαιριστές και τον τεχνικό Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στο τέλος της ομιλίας του υποσχέθηκε ένα μεγάλο πριμ.
Ο Μαρινλάκης ανακοίνωσε ίσως το μεγαλύτερο μπόνους που έχει δοθεί ποτέ σε ελληνική ομάδα για πρόκριση επί της Λεβερκούζεν, το οποίο δεν έχει διαρρεύσει κι ένα έξτρα μεγάλο ποσό μπόνους, για 5 νίκες στα εναπομείναντα 5 ματς της κανονικής περιόδου. Και τόνισε ότι δεν του ζητήθηκε, το προσφέρει γιατί πιστεύει στους ποδοσφαιριστές και στην επίτευξη των στόχων.
Τα πέντε παιχνίδια που θα πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός για να εισπράξουν οι παίκτες του το έξτρα πριμ είναι τα εξής:
21/2 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός
1/3 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός
8/3 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
14/3 ΟΦΗ - Ολυμπιακός
22/3 Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet
