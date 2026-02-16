Ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπερασπίστηκε το ρόστερ του Ολυμπιακού και μία σχεδόν για όλους τους παίκτες.

Την τακτική της αφύπνισης επέλεξε ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά τα αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού άφησε το μαστίγιο και σκοπός του ήταν να εκφράσει την εμπιστοσύνη του στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας του.

Ο Μαρινάκης, λοιπόν, στην ομιλία του στο προπονητικό κέντρο στου Ρέντη αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές του κι αναφέρθηκε σχεδόν ξεχωριστά στον καθένα.

Αναλυτικά όσα είπε: «Αυτή τη στιγμή έχουμε το καλύτερο ρόστερ των τελευταίων ετών και τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία ρόστερ όλων των εποχών. Τρία πρωτοκλασάτα σέντερ φορ (Ελ Κάμπι, Ταρέμι, Κλέιτον).

Τρία τοπ εξτρέμ (Ζέλσον, Ποντένσε, Αντρέ Λουίς), χαφ τεράστιας κλάσης με τον Έσε, τον Τσικίνιο, το golden boy του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τον Μουζακίτη.

Έχουμε τον Κωνσταντή Τζολάκη, έναν από τους κορυφαίους γκολκίπερ στην Ευρώπη, τον Ρέτσο που πλέον πανευρωπαϊκά θεωρείται ελίτ αμυντικός και τον Πιρόλα, τον αρχηγό της Σκουάντρα Ατζούρα, μια τεράστια ελπίδα του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Έχουμε τον Ροντινέι, τον Ορτέγα, τον Κοστίνια, παίκτες μεγάλης αξίας που έγραψαν και θα γράψουν ιστορία!».

Στο τέλος της ομιλίας του ξεκαθάρισε ότι για να ξαναπαίξουν οι Πειραιώτες στο Champions League πρέπει να πάρουν το πρωτάθλημα. Φρόντισε να ντοπάρει τους ποδοσφαιριστές του, αλλά έστειλε και μήνυμα ότι δεν πρέπει ουσιαστικά να επιλέγουν Ευρώπη ή Ελλάδα.

«Και σας ξαναλέω: Δώστε τα όλα. Δύσκολες μέρες ξαναήρθαν πρόπερσι, πέρυσι και φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά και πέρυσι και πρόπερσι το γυρίσαμε και φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ το γυρίσαμε! Ξέρουμε να το γυρίζουμε και ξέρουμε πως είμαστε ΝΙΚΗΤΕΣ και ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ. Όταν το γυρίσατε με Άγιαξ και Λεβερκούζεν, δεν μπορεί να μην το γυρίσετε με ελληνικές ομάδες στα υπόλοιπα ματς του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Θέλω να παίζετε με πάθος, συγκεντρωμένοι κάθε παιχνίδι και με μεγάλη ένταση. Και δε θέλω άλλη ένταση στην Ευρώπη και άλλη στην Ελλάδα. Θέλουμε όλοι να είμαστε στο Champions League, εκεί ανήκουμε, αλλά ο δρόμος για να φτάσεις εκεί είναι το ελληνικό πρωτάθλημα και η κατάκτησή του!

Είστε οι καλύτεροι και όλα εξαρτώνται από εμάς, στο χέρι μας είναι και μόνον στο χέρι μας, εμείς θα νικήσουμε, εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα!

Σας ξαναλέω: Είμαστε ΝΙΚΗΤΕΣ και γεννημένοι ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ!».

