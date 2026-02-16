Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε στην επιθυμία του Μεντιλίμπαρ για το ρόστερ του Ολυμπιακού και συμφώνησε μαζί του.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το έχει δείξει με πράξεις και την ανανέωση του συμβολαίου του έμπειρου τεχνικού.

Τον Γενάρη υπήρξε κριτική για τις κινήσεις των ερυθρόλευκων στο μεταγραφικό παζάρι. Ο Μαρινάκης, λοιπόν, στην ομιλία του προς τους παίκτες φρόντισε να σταθεί και σ' αυτό το κομμάτι. Για δύο λόγους. Για να δείξει ότι διοίκηση και προπονητής έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στο έμψυχο υλικό, αλλά και για να ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων με τον Μεντιλίμπαρ.

Οι ατάκες του Μαρινάκη ήταν οι εξής: «Ο Μέντι θέλει ένα κλειστό οικογενειακό γκρουπ. Ξέρει ότι θα ικανοποιούσαμε κάθε του επιθυμία στις μεταγραφές. Αλλά εμπιστεύεται εσάς.

Και συμφωνώ μαζί του για τον αριθμό των ποδοσφαιριστών και το ρόστερ. Και δε με νοιάζει τι λέει ο καθένας από την στιγμή που ο προπονητής, ο Ντάρκο (σ.σ. Κοβάσεβιτς), ο Κριστιάν (σ.σ. Καρεμπέ), όλοι εσείς είστε ικανοποιημένοι».



