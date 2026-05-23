Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, ο Ολυμπιακός δείχνει και πάλι το ενδιαφέρον του για τον Φίλιπ Κόστιτς, που μένει ελεύθερος από τη Γιουβέντους.

Η σερβική ιστοσελίδα «meridiansport» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Φίλιπ Κόστιτς, αφότου ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους, όπως και αναμένεται να συμβεί το προσεχές καλοκαίρι συμπεριλαμβάνοντας στις ομάδες που τον θέλουν και τον Ολυμπιακό.

Αρχικά ανέφερε πως η ομάδα που πιέζει περισσότερο για την απόκτησή του είναι η Βένετσια, η οποία πήρε το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία και επιστρέφει στα... μεγάλα σαλόνια του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για κείνη θα είναι οι απαιτήσεις του 33χρονου ποδοσφαιριστή, παρ' όλα αυτά η διοίκησης της ιταλικής ομάδας έχει κάνει συγκεκριμένες ενέργειες που δείχνει την πρόθεσή της να ενισχύσει ποιοτικά το ρόστερ του Τζιοβάνι Στρόπα.

Η δουλειά τους ωστόσο δεν θα είναι εύκολη, αφού δεν «παίζουν» μόνοι τους για την περίπτωσή του, αφού και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για κείνον, όπως συνέβη και πέρυσι το καλοκαίρι.

Εκείνος πραγματοποίησε 23 συμμετοχές τη φετινή σεζόν σκοράροντας τρία γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 500 λεπτά που πάτησε χορτάρι.