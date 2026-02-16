Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης στην ομιλία του προς τους παίκτες αναφέρθηκε και στις μεγάλες προτάσεις που είχε στη Ρίο Άβε για τους Αντρέ Λουίς και Κλέιτον.

Στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντη για να μιλήσει στους παίκτες βρέθηκε τη Δευτέρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον ιδιοκτήτη των ερυθρόλευκων μεταξύ άλλων να αναφέρεται και στις μεγάλες προτάσεις που είχε στη Ρίο Άβε για τους Αντρέ Λουίς και Κλέιτον.

Συγκεκριμένα ο Μαρινάκης αποκάλυψε πως και για τους δύο είχε προτάσεις πάνω από 30 εκατ. ευρώ, ωστόσο πήρε την απόφαση να μην τους πουλήσει στους ενδιαφερόμενους συλλόγους γιατί η προτεραιότητά του ήταν να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός τον Γενάρη μετά την αποχώρηση των Γιάρεμτσουκ και Καμπελά.

«Ξέρετε ότι τον Γενάρη έφυγαν δυο παίκτες γιατί ήθελαν να φύγουν, αφού δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Και φέραμε τον καλύτερο εξτρέμ του πρώτου εξαμήνου στην Πορτογαλία, Αντρέ Λουίς και τον αρχισκόρερ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος Κλέιτον», ανέφερε αρχικά ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, ο οποίος στη συνέχεια έκανε λόγο για τα ποσά τα οποία είχε στα χέρια του ως προτάσεις για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές:

«Είχα προσφορές κοντά στα 20 εκατομμύρια για τον Αντρέ από Γουλβς και Μπενφίκα και για τον Κλέιτον πάνω από δέκα από τα Εμιράτα. Όμως εγώ ήθελα να δυναμώσει ο Ολυμπιακός. Ξέρετε, τα 30-35 εκατομμύρια, αυτά είναι το μπάτζετ μια μεγάλης ομάδας μπάσκετ από τις ελίτ της Ευρωλίγκας».