Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ Θωμάς Στρακόσα με την απόκρουση στο πέναλτι του Γιακουμάκη πλησιάζει την επίδοση του πατέρα του Φώτη.

Ο Θωμάς Στρακόσα είναι από τους πλέον κομβικούς παίκτες της ΑΕΚ.

Ο έμπειρος γκολκίπερ την τρέχουσα σεζόν έχει φανερώσει τις δυνατότητές του και το έκανε και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με την απόκρουση στο πέναλτι του Γιακουμάκη.

Στην ιστοσελίδα της Super League τονίζεται ότι ο Στρακόσα βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του Φώτη. Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Η τρίτη επέμβαση σε εκτέλεση πέναλτι για τον Θωμά Στρακόσια τον οδήγησε σε ένα μονοπάτι με πολλά ρεκόρ και έναν «ανταγωνισμό» με τον πατέρα του, Φώτη Στρακόσα, ο οποίος κατέχει την κορυφή στην ιστορία της Α’ Εθνικής / Super League με 14 συνολικά «νίκες» σε πέναλτι απέναντι στους αντιπάλους του.

Ο Θωμάς Στρακόσα, για αρχή, πλησιάζει το ρεκόρ του πατέρα του σε μία σεζόν, το οποίο είναι οι τέσσερις επεμβάσεις της σεζόν 1998-99. Τότε είχε νικήσει τον Γιώργο Νασιόπουλο (Καβάλα – Πανιώνιος 1-5), τον Παντελή Κουμπή (Εθνικός – Πανιώνιος 0-4), τον Ιεροκλή Στολτίδη (Ηρακλής – Πανιώνιος 2-0) και τον Πέρσι Ολιβάρες (Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 0-1).

Αυτή τη σεζόν, ο Θωμάς Στρακόσα έχει νικήσει τον Αντρέα Τεττέη (Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3), τον Κάρολ Σφιντέρσκι (Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3) και τον Γιώργο Γιακουμάκη (ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0).

Με αυτές τις τρεις επεμβάσεις, ο Θωμάς Στρακόσα έχει ήδη μπει στους κορυφαίους της ΑΕΚ, αφού ισοφάρισε την απόλυτη επίδοση που έχει ο Σπύρος Οικονομόπουλος τη σεζόν 1988-89 με τρεις επεμβάσεις απέναντι στον Σάκη Αναστασιάδη (Ηρακλής), τον Γιόζερ Κάρντος (Απόλλων Πόντου) και τον Ανδρέα Παπούλια (Εθνικός).

Τέσσερα και ο Κουέστα

Το ρεκόρ του Φώτη Στρακόσια ισοφάρισε σχετικά πρόσφατα ο Χουλιάν Κουέστα, ο οποίος τη σεζόν 2019-20 είχε νικήσει τους Κάρολ Σφιντέρσκι (ΠΑΟΚ), Ανδρέα Βασιλόγιαννη (Λαμία), Κώστα Φορτούνη (Ολυμπιακός) και Ζοάο Φιγκεϊρέντο (ΟΦΗ).

Τρεις επεμβάσεις πέναλτι σε μία σεζόν στα χρόνια της Super League έχουν οι Κώστας Χαλκιάς (Άρης, 2006-07), Αντώνης Νικοπολίδης (Ολυμπιακός, 2007-08), Γκιόργκι Λόρια (ΟΦΗ, 2014-15), Νίκος Παπαδόπουλος (Πανιώνιος, 2014-15) και Βλάντιμιρ Μπάγιτς (Λεβαδειακός, 2018-19)».