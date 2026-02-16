Η ΑΕΛ Novibet έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Λεωφόρο σε ένα παιχνίδι στο οποίο όχι μόνο κοίταξε στα μάτια τον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν καλύτερη. Γράφει ο Φώτης Καρακούσης.

Η αλήθεια είναι πως σε αυτή την χώρα έχουμε μάθει σε παιχνίδια που οι θεωρητικά καλές ομάδες δεν κερδίζουν τις θεωρικά πιο αδύναμες, να μιλάμε και να γράφουμε για χαμένους βαθμούς των... μεγάλων. Αυτό είδαμε να γίνεται και μετά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ Novibet, όπου αν όχι όλοι, σίγουρα η μεγάλη πλειονότητα στάθηκε στους δύο βαθμούς που έχασαν οι «πράσινοι».

Το έχασαν ωστόσο πρέπει να μπει σε εισαγωγικά, καθώς όποιος είδε την αναμέτρηση στο «Απόστολος Νικολαΐδης» θα πρόσεξε πως οι Θεσσαλοί όχι απλά κοίταξαν στα μάτια τους αντιπάλους τους αλλά αν κάποιοι άξιζαν παραπάνω τη νίκη, σίγουρα ήταν αυτοί και όχι οι αντίπαλοί τους.

Ο Σάββας Παντελίδης κατέβασε την ομάδα που ερχόταν από μια βαριά ήττα από τον Παναιτωλικό με την γνωστή συνταγή. Έδωσε και πάλι βάρος στην άμυνα παίζοντας με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και έχοντας σε αυτή την τριάδα τον Ηλιάδη, τον παίκτη που δένει ιδανικά με Φερίγκρα και Μπατουμπινσικά. Ενώ είχε ξεκάθαρη τακτική για πίεση όσο γίνεται πιο ψηλά, με τον Ναόρ να είναι και η ευχάριστη έκπληξη, με τον Ισραηλινό να πιάνει από τα μαλλιά την ευκαιρία που του δόθηκε μετά τον τραυματισμό του Σουρλή.

Εξασφαλίζοντας όσο γίνεται περισσότερο πως δεν θα δεχθούν πολλές φάσεις, οι «βυσσινί» είχαν ως στόχο να χτυπήσουν στην κόντρα με τους γρήγορους Σαγάλ, Σίστο και Τούπτα. Ένα πλάνο που εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως πέτυχε σε μεγάλο βαθμό, καθώς η ΑΕΛ ούτε πολλές φάσεις δέχθηκε, ενώ όταν μπόρεσε έφυγε πολύ καλά στην κόντρα πετυχαίνοντας έτσι και ένα γκολ και χάνοντας και μια μεγάλη ευκαιρία για ένα δεύτερο.

Θα πείτε πως ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλά. Και αυτό πάλι είναι σχετικό. Αρχικά οι «πράσινοι» ναι μεν δεν έπαιξαν καλά, αλλά από την άλλη και οι «βυσσινί» με την πίεσή τους ψηλά δεν τους άφησε να κάνουν το παιχνίδι τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως σε όλο το πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι δεν έκαναν καμία φάση και το καμία δεν είναι υπερβολή, μιας και είχαν ένα μόνο γύρισμα από πλάγια του Ταμπόρδα στο 27' που μπλόκαρε με άνεση ο Αναγνωστόπουλος.

Σε όλο το άλλο διάστημα δεν έκαναν απολύτως τίποτα, με τους φιλοξενούμενους να έχουν μια ωραία πάσα του Σαγάλ σε Τούπτα την οποία πρόλαβε ο Λαφόν και έδιωξε (13'), ένα μακρινό άστοχο σουτ του Ατανάσοφ (17'), μια άστοχη κεφαλιά του Μπατουμπινσικά (30') και ένα σουτ από πλάγια και μέσα από την περιοχή του Μασόν που έδιωξε και πάλι ο Λαφόν.

Ακόμα όμως και στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο όντως ο Παναθηναϊκός έδειχνε να έχει τον έλεγχο, οι «βυσσινί» ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 46' με εξαιρετική κόντρα του Τούπτα που βρέθηκε απέναντι στον Λαφόν μετά από ιδανική ασίστ του Σίστο. Και στο 63' βρέθηκαν μια ανάσα από το 0-2, με τον Λαφόν να νικάει τον Τούπτα σε τετ α τετ και τον Σλοβάκο να μην πασάρει στον Σίστο στην συνέχεια της φάσεις, κάτι που αν έκανε θα μπορούσε να απειλήσει η ΑΕΛ. Σε αυτό το διάστημα υπήρξε μόνο ένα αδύναμο σουτ του Καλάμπρια που δεν θεωρείται καν ευκαιρία.

Ουσιαστικά οι «πράσινοι» εκτός του γκολ του Μπακασέτα στο 67', είχαν ακόμα δύο καλά σουτ του Ζαρουρί στο 64' και 72' και τίποτα άλλο. Ε βλέποντας την εικόνα του αγώνα και τις ευκαιρίες που συνολικά είχαν οι δύο ομάδες, είναι το λιγότερο άδικο για την ΑΕΛ οι περισσότεροι να στέκονται στο ότι έχασαν βαθμούς οι γηπεδούχοι και όχι στο ότι οι φιλοξενούμενοι σε μια εμφάνιση επιβεβαίωσης μετά την εντός έδρας συντριβή από τον Παναιτωλικό άξιζαν και με το παραπάνω τη νίκη ή σίγουρα άξιζαν 100% αυτόν τον βαθμό.

Ένας βαθμός που δεν τους κρατάει στην κατηγορία, αλλά που σίγουρα ήταν το καλύτερο ψυχολογικό ντοπάρισμα που χρειαζόντουσαν μετά το 1-4 την περασμένης αγωνιστικής. Για την ΑΕΛ Novibet το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκός σηματοδοτούσε το ξεκίνημα ενός προγράμματος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και «Γολγοθάς», ένας «Γολγοθάς» που ξεκίνησε πολύ καλά, αν και θα μπορούσε να ξεκινήσει και ιδανικά αν σκεφτούμε πως οι Θεσσαλοί μπορούσαν ακόμα και τη νίκη.

Πλέον με πολλά νέα πρόσωπα που δείχνουν πως μπορούν αν προσφέρουν το κάτι παραπάνω, όπως είναι οι Μασόν, Σίστο, Όλαφσον, Μπατουμπινσικά και Ναόρ, αλλά και με τους Κακουτά, Ρόσιτς να περιμένουν, ο Σάββας Παντελίδης έχει στα χέρια του ένα ρόστερ ικανό για να τον κρατήσει στην μεγάλη κατηγορία. Γιατί το σημαντικό είναι φέτος η ΑΕΛ Novibet να παραμείνει στα μεγάλα σαλόνια και με αργά αλλά σταθερά βήματα να κοιτάζει κάθε χρονιά το βήμα παραπάνω...

ΥΓ: Όταν τραυματίστηκε ο Σουρλής δεν ήταν λίγοι όσοι έλεγαν πως θα υπάρχει θέμα στο κέντρο και πως πρέπει να αποκτηθεί παίκτης. Ο Ναόρ στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός έδειξε πως μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτή την δύσκολη θέση, ενώ έδεσε εξαιρετικά και με τον Ατανάσοφ,.

ΥΓ2: Κάτι για Παναθηναϊκό. Πραγματικά δεν γίνεται το τεχνικό επιτελείο των «πρασίνων» να μην ξέρει πως η ΑΕΛ παίζει χωρίς σέντερ φορ στα περισσότερα παιχνίδια της. Αν δεν το ξέρει υπάρχει πρόβλημα ανάλυσης, αν το ξέρει και κατέβασε σε αυτό το ματς την ομάδα με τρία στόπερ, πάλι υπάρχει πρόβλημα...