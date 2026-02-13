Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ετοιμάζει αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ.

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο και η δημοσιογραφική του ομάδα ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να αποκωδικοποιήσουν την ιστορία του Δικεφάλου του Βορρά.

Με το σύνθημα «όταν ο πολιτισμός συναντά το πάθος», ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος και οι συνεργάτες του βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, καταγράφοντας την ουσία αυτού που ονομάζουμε «ασπρόμαυρη οικογένεια». Το τρέιλερ που ήδη κυκλοφορεί δίνει μια πρώτη γεύση εστιάζοντας στους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τον ΠΑΟΚ με την Ιταλία.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο αφιέρωμα έχουν προσωπικότητες που γεφυρώνουν τις δύο χώρες. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μιλά σε άπταιστα ιταλικά για τη φιλοσοφία του συλλόγου, ενώ ο Ζήσης Βρύζας ανακαλεί μνήμες από τη δική του σπουδαία καριέρα στα ιταλικά γήπεδα. Από το ντοκιμαντερ του Ντι Μάρτζιο περνούν επίσης οι Μεϊτέ, Μπιάνκο και Βολιάκο,ενώ ο εμβληματικός αρχηγός των Θεσσαλονικιών, Αντελίνο Βιεϊρίνια και η CEO του συλλόγου, Μαρία Γκοντσάρεβα καταθέτουν τις δικές τους οπτικές για την ιστορία του συλλόγου.

Η ανάρτηση του Ντι Μάρτζιο