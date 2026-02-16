Ανακοινώθηκε από ομάδα της Κίνας ο Πέδρο Άλβαρο

Ο Πέδρο Άλβαρο, που αποχώρησε από τον Άρη πριν λίγες μέρες, ανακοινώθηκε από ομάδα της Κίνας, όπως αναμενόταν.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας του με τον Άρη, ο Πέδρο Άλβαρό υπέγραψε σε ομάδα της Κίνας, όπου και αναμενόταν πως θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως είχατε ενημερωθεί σχετικά από το Gazzetta.

Ο 25χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός βρισκόταν στην μεταγραφική λίστα των «κιτρίνων» από τον περασμένο Δεκέμβριο κι έτσι όταν προέκυψε η επιλογή της Σαντόνγκ Ταϊσάν, οι δύο τους έκατσε στο τραπέζι και βρήκαν τη φόρμουλα για να λύσουν κοινή συναίνεσει τη συνεργασία τους.

Κάπως έτσι ο Άλβαρο, που ήρθε το καλοκαίρι στον Άρη από την Εστορίλ, αποχώρησε έπειτα από 18 συμμετοχές κι ένα γκολ με την κίτρινη φανέλα.

Η ανακοίνωση της Σαντόνγκ Ταϊσάν

«Ο Πέδρο Άλβαρο γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 2000. Έχει ύψος 187 εκατοστά και ζυγίζει 88 κιλά, και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Ο Άλβαρο προήλθε από την ακαδημία νέων της Μπενφίκα και έχει αγωνιστεί για ομάδες όπως η Μπενφίκα Β, η Εστορίλ και ο Άρης Θεσσαλονίκης, διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά επαγγελματικά πρωταθλήματα. Το 2016, ο Άλβαρο εκπροσώπησε την ομάδα νέων της Μπενφίκα στο Διεθνές Τουρνουά Ποδοσφαίρου Νέων Weifang Cup. Ως αμυντικός παίκτης, ο Άλβαρο είναι σωματικά δυνατός, διαθέτει εξαιρετική αμυντική επίγνωση, ισχυρή ικανότητα αναχαίτισης και εξαιρετική σωματική δύναμη. Η προσθήκη του θα ενισχύσει περαιτέρω την άμυνα της ομάδας.

Καλωσορίζουμε τον Πέδρο Άλβαρο στην οικογένεια της Shandong Taishan. Ανυπομονούμε να προσαρμοστεί στην ομάδα και να ενσωματωθεί στο τακτικό σύστημα το συντομότερο δυνατό, αγωνιζόμενος δίπλα στους συμπαίκτες του για να δημιουργήσει ένα λαμπρό μέλλον.