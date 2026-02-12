Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Πέδρο Άλβαρο ο οποίος, κατά πάσα πιθανότητα, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα.

Υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων, ο Πέδρο Άλβαρο ήταν μία από τοις πρώτες επιλογές του Άρη στο μεταγραφικό παζάρι του περασμένου καλοκαιριού. Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός αποκτήθηκε με σκοπό να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ομάδα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αλλά προϊόντος του χρόνου αναθεωρήθηκαν οι απόψεις γι’ αυτόν και σταδιακά έχασε τον ρόλο του στην ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην ιεραρχία των στόπερ έφτασε στο σημείο να τοποθετηθεί πίσω και από τον Λίντσεϊ Ροζ ο οποίος παρέμεινε στην ομάδα επειδή δεν βρέθηκε άλλο club για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο λόγος της (μέχρι πρότινος) παραμονής του Πέδρο Άλβαρο στην ομάδα αλλά και των 18 συμμετοχών που μέτρησε σε όλες τις διοργανώσεις ήταν οι διαδοχικοί τραυματισμοί των Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ. Καθώς οι δύο τελευταίοι επέστρεψαν στη δράση και συνθέτουν το βασικό δίδυμο των στόπερ του Άρη, αποφασίστηκε η έναρξη επαφών για την αποδέσμευση του Άλβαρο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο 25χρονος ποδοσφαιριστής ήταν στην transfer list του Άρη από τα τέλη του περασμένου Δεκέμβρη και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα.

Μάλιστα, ο Άλβαρο βρέθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του δείχνοντας ότι όλα έχουν καθοριστεί σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα. Ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης η οποία σημείωσε ότι… «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Pedro Miguel Da Costa Alvaro και εύχεται στον Πορτογάλο αμυντικό καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Αναμφίβολα πρόκειται για μια απόφαση η οποία ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη βάσει του ρόλου που είχε αποκτήσει ο παίκτης. Από την άλλη πλευρά στοιχειοθετεί ρίσκο – έστω κι αν ο Άλβαρο δεν παρείχε ασφάλεια στα μετόπισθεν – καθώς εκτός των Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ, ο Άρης μένει στο κέντρο της άμυνας με τον Λίντσεϊ Ροζ ο οποίος επίσης βρίσκεται σε αγωνιστική πτώση αλλά και τον Μάρκο Κέρκεζ ο οποίος αποκτήθηκε στη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα αλλά δεν λογίζεται ως στόπερ που μπορεί να έχει βασικό ρόλο.

