Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Φαμπιάνο ενόψει του εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς ο Βραζιλιάνος παραμένει αμφίβολος μετά το αιμάτωμα που υπέστη στον μηρό στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Ο 35χρονος στόπερ δεν κατάφερε ούτε στη σημερινή (3/9) προπόνηση να ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα της ομάδας, συνεχίζοντας με θεραπεία και ατομικό. Αυτό μειώνει τις πιθανότητες συμμετοχής του στη Νέα Φιλαδέλφεια, χωρίς ωστόσο να έχει παρθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Στον Άρη θα αξιολογήσουν εκ νέου την κατάστασή του στην αυριανή (4/9) τελευταία προπόνηση και, με τα σημερινά δεδομένα, το πιθανότερο είναι να συμπεριληφθεί στην αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα, ώστε να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια.

Η τελική απόφαση αναμένεται να παρθεί ακόμη και λίγο πριν από την αναμέτρηση, ανάλογα με την εικόνα του και το κατά πόσο θα μπορεί να αγωνιστεί χωρίς ρίσκο.

Σε περίπτωση που ο Φαμπιάνο δεν καταφέρει τελικά να είναι διαθέσιμος, ο Μπόσκο Σούταλο βρίσκεται σε ετοιμότητα για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη, σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων.

Η σημερινή προπόνηση περιλάμβανε, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, «νευρομυϊκή ενεργοποίηση, τακτική προσέγγιση του αντιπάλου και στατικές φάσεις. Ο Φαμπιάνο έκανε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα, ενώ δεν συμμετείχε ο Κέρκεζ λόγω ίωσης».

Η αυριανή (4/9) προπόνηση θα πραγματοποιηθεί νωρίς το απόγευμα και αμέσως μετά η αποστολή θα αναχωρήσει για την Αθήνα.