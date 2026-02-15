Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1: Τα highlights του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΛ Novibet έμειναν στο 1-1.
Ένα αποτέλεσμα ασφαλώς που ικανοποιεί τους «βυσσινί» στη μάχη που δίνουν για την παραμονή. Ο Παναθηναϊκός, αντίθετα έχασε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από τον Λεβαδειακό και η κατάσταση στον σύλλογο με την πορεία την τρέχουσα σεζόν, γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη βρήκε πρώτη γκολ στο 46' με εξαιρετικό πλασέ του Τούπτα σε φοβερή κάθετη του Σίστο.
Ο Παναθηναϊκός αναζήτησε την ισοφάριση και στο 67' την βρήκε με θαυμάσιο αριστερό σουτ του Μπακασέτα, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία.
Τα highlights του αγώνα
