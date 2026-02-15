Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο «Χ» με την ΑΕΛ Novibet και δεν μπόρεσε να μειώσει τη διαφορά από τον Λεβαδειακό.

Η τέταρτη θέση συνεχίζει να έχει κάτοχο εδώ και καιρό τον Λεβαδειακό, ο οποίος πήρε τον βαθμό αν και με παίκτη λιγότερο κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να μειώσει την απόσταση από την 4η θέση, αλλά έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet. Έτσι, η διαφορά έμεινε στους 6 βαθμούς.

Ο Λεβαδειακός βλέπει τον Παναθηναϊκό, που έχει ματς λιγότερο να τον κυνηγάει. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, με την καλύτερη επίθεση στη Super League, αφού μετράει 49 γκολ έπειτα από 21 αγωνιστικές, με 39 βαθμούς έχει το προβάδισμα και οι πράσινοι με 33 βαθμούς παλεύουν για την τετράδα. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ χρωστάει τον αγώνα με τον ΟΦΗ εντός έδρας, ο οποίος θα γίνει στις 4 Μαρτίου. Ο αγώνας είχε αναβληθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έπειτα από αίτημα του Ρουί Βιτόρια για να προετοιμαστεί καλύτερα η ομάδα του στο ματς των προκριματικών με τη Σαμσουνσπόρ.

Αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τους τρεις βαθμούς με τους Κρητικούς, τότε είναι στο -3 από τους Βοιωτούς. Το παιχνίδι με τον ΟΦΗ θα διεξαχθεί πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, που όπως κυλούν τα πράγματα μπορεί να είναι τελικός για την τέταρτη θέση!

Ο Λεβαδειακός, ωστόσο, έχει πιο βαρύ πρόγραμμα. Από τους 5 αγώνες που απομένουν, οι 3 είναι με τους μεγάλους. Έφυγε ο Ολυμπιακός από το πρόγραμμα και τώρα οι Βοιωτοί έχουν εκτός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ κι εντός τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει φυσικά κι ένα πλεονέκτημα για τον Λεβαδειακό. Δεν έχει ούτε στο ελάχιστο την πίεση του τριφυλλιού. Ακόμα και πέμπτη να βγει η ομάδα, θα είναι στον στόχο της Ευρώπης και θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο στα playoffs για τις θέσεις 5-8.

Η ισοβαθμία

Ο Λεβαδειακός και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, παράλληλα, ήρθαν 1-1. Αν για παράδειγμα έρθουν ισόπαλοι στο μεταξύ τους ματς στη Λιβαδειά, τότε το τρίτο κριτήριο της ισοβαθμίας, είναι στην παρούσα φάση για τον Λεβαδειακό. Οι δύο ομάδες θα έχουν από 2 βαθμούς, με τα ίδια γκολ μεταξύ τους, αλλά τώρα η ομάδα του Παπαδόπουλου στη συνολική διαφορά τερμάτων είναι στο +24 και ο Παναθηναϊκός στο +7. Και μοιάζει δύσκολο να καλυφθεί φυσικά.

Το πρόγραμμα Λεβαδειακού, Παναθηναϊκού

22η αγωνιστική

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (22/2)

ΑΕΚ - Λεβαδειακός (22/2)

23η αγωνιστική

Κηφισιά - Λεβαδειακός (28/2)

Παναθηναϊκός - Άρης (1/3)

24η αγωνιστική

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (8/3)

25η αγωνιστική

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (15/3)

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (15/3)

26η αγωνιστική

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός (22/3)

Λεβαδειακός - Ατρόμητος (22/3)

4 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (1η αγωνιστική)