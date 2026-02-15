Ο Τάσος Μπακασέτας αποδοκιμάστηκε στο ματς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ Novibet, ακόμα και όταν σκόραρε και ακούστηκε το όνομά του.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο 67' να κάνει το 1-1 κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, ένα γκολ που ωστόσο δεν πανηγυρίστηκε όσο άλλα τέρματα των «πράσινων». Αρχικά οι γηπεδούχοι άλλαξαν ωραία την μπάλα, αυτή έφτασε στον Μπακασέτσα που με δυνατό σουτ έκανε το 1-1. Στην συνέχεια όταν ακούστηκε το όνομά του από τα μεγάφωνα υπήρξαν αποδοκιμασίες. Ο αρχηγός των «πρασίνων» αποδοκιμάστηκε και σε προσπάθεια να εκτελέσει κόρνερ.

Μετά το γκολ και βλέποντας τους παίκτες του Παναθηναϊκού να συνεχίζουν τις προσπάθειες για το 2-1, σταμάτησαν οι αποδοκιμασίες, όχι μόνο στον Τάσο Μπακασέτα, αλλά και συνολικά.