Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου τόνισε ότι συνεχίζει στον σύλλογο και διηγήθηκε μία ιστορία για τον Χάτζι στην Τούμπα.

Στην εκπομπή Fotbal Club στο Digi Sport ήταν καλεσμένος ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου, προκειμένου να σχολιάσει το ντεμπούτο του Γκεόργκε Χάτζι, ενός θρύλου του ποδοσφαίρου της χώρας, στον πάγκο της εθνικής στο ματς με τη Γεωργία.

Ο Λουτσέσκου ρωτήθηκε για τις ομάδες που ακούγονται και απέφυγε για πολλοστή φορά να αναφερθεί στο μέλλον του, τονίζοντας ότι παραμένει στον ΠΑΟΚ, ενώ δεν έδειξε θετικός να δουλέψει σε εθνική ομάδα. Αναλυτικά είπε: «Μένω στον ΠΑΟΚ. Έχω έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο, δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο τώρα. Έχτισα μια βαθιά σχέση εκεί και με την πόλη, έζησα εξαιρετικές στιγμές. Δεν θα έκανα τίποτα που θα απογοήτευε τους οπαδούς. Εκτός κι αν η διοίκηση αποφασίσει ότι πρέπει να χωρίσουμε, δεν θα είχα πρόβλημα.

Δεν θέλω να μιλήσω για άλλες προτάσεις, δεν είμαι από τους προπονητές που εμφανίζονται στην τηλεόραση για να προωθήσουν τον εαυτό τους.

Δεν με γοητεύει το σενάριο για την εθνική και δεν μιλάω απαραίτητα για τη Ρουμανία. Το να είσαι εκεί στο γήπεδο, να μπορείς να μεταδίδεις ιδέες και να βλέπεις ότι αυτοί που βρίσκονται στο γήπεδο τις εφαρμόζουν στην πράξη είναι μια τεράστια ευτυχία. Μια μεγάλη ευχαρίστηση. Ενώ στην εθνική ομάδα δεν έχεις κάτι τέτοιο. Έχεις δύο προπονήσεις. Είναι μια διαφορετική κατάσταση.

Ο Χάτζι, λοιπόν, ένας παίκτης σύμβολο για το ρουμάνικο ποδόσφαιρο έκανε ντεμπούτο στον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας κόντρα στη Γεωργία στην Τιφλίδα (1-1).

Ο προπονητής του Δικεφάλου στη διάρκεια του αγώνα είδε τον Χάτζι να δίνει με ένταση οδηγίες κι έκανε χειρονομίες: «Σκρέτσου, κοίτα τον φίλε, εκεί πέρα! Μείνε μαζί του, φίλε! Πού κοιτάς;», φάνηκε να λέει ο Χάτζι, όπως αναφέρουν οι Ρουμάνοι. Ο Λουτσέσκου εντυπωσιάστηκε από το πάθος που έδειξε ο Χάτζι και σχολίασε:

«Έχει ένα απίστευτο πάθος! Είχαμε έναν φιλικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη με τη Φαρούλ το 2023 κεκλεισμένων των θυρών. «Ω, Θεέ μου! Από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, φώναζε συνεχώς, ενθάρρυνε, έδινε οδηγίες. Με τόση ενέργεια. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό.

Εξακολουθώ να βρίζω κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά όχι τους παίκτες, βρίζω φάσεις, καταστάσεις. Οι παίκτες με δίδαξαν κι αυτό. Τι μαθαίνουν λοιπόν πρώτα;» είπε ο Λουτσέσκου στην εκπομπή Fotbal Club στο Digi Sport.

Το φιλικό στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο αναφέρθηκε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ έληξε 3-0 με γκολ των Σβαμπ, Κωνσταντέλια, Μπράντον Τόμας.