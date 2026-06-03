Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ ήταν παρών στην εκδήλωση, όπου ανακοινώθηκε ότι το όνομα του πατέρα του θα δοθεί σε Boeing της TAROM.

Η TAROM τιμάει τη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου έδωσε το παρών σε εκδήλωση του εθνικού αερομεταφορέα της Ρουμανίας, όπου ανακοινώθηκε ότι το πρώτο αεροσκάφος Boeing 737 MAX, με το οποίο θα ανανεωθεί ο στόλος της TAROM, θα φέρει το όνομα του Μιρτσέα Λουτσέσκου, τον πιο επιτυχημένο προπονητή της χώρας.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Ρουμάνοι και η ανακοίνωση της εταιρίας: «Η εταιρεία TAROM ολοκλήρωσε σήμερα, 3 Ιουνίου, το πρωτόκολλο για τη χρήση του ονόματος του Μιρτσέα Λουτσέσκου για το όνομα του πρώτου σύγχρονου αεροσκάφους που ανανεώνει τον στόλο της. Το αεροσκάφος Boeing 737 MAX, το πιο αποτελεσματικό στον στόλο της TAROM, θα λάβει έτσι το όνομα του προπονητή που κέρδισε εθνικούς τίτλους στη Ρουμανία, την Τουρκία και την Ουκρανία και οδήγησε μια ρουμανική ομάδα στα ημιτελικά των ευρωπαϊκών κυπέλλων.

Το έγγραφο υπογράφηκε από τη σύζυγο και τον γιο του σπουδαίου προπονητή, Έλενα και Ράζβαν Λουτσέσκου και από τον γενικό διευθυντή της TAROM, Μπόγκνταν Κόστας. Η οικογένεια Λουτσέσκου παραχώρησε το δικαίωμα χρήσης του ονόματος δωρεάν, μια χειρονομία που αντικατοπτρίζει την προσήλωσή της στις αξίες που συμβολίζει αυτή η πρωτοβουλία.

"Ο πατέρας μου αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στο ρουμανικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το γεγονός ότι το όνομά του θα φέρει ένα αεροσκάφος της TAROM είναι ένας φόρος τιμής που η οικογένειά μας δέχεται με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Ελπίζουμε ότι αυτό το αεροσκάφος θα ταξιδεύει πάντα με ασφάλεια και θα αποτελεί σύμβολο απόδοσης", δήλωσε ο Ράζβαν Λουτσέσκου.

"Δεν είναι τυχαίο που επιλέξαμε να ονομάσουμε το αεροσκάφος με τις καλύτερες επιδόσεις στον στόλο της TAROM από τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Είναι, πρώτα απ' όλα, ο ισχυρότερος φόρος τιμής που θα μπορούσε να δώσει η TAROM στον σπουδαίο προπονητή. Και είναι επίσης ένα σύμβολο των αξιών που οι μεγάλοι εκπρόσωποι του ρουμανικού αθλητισμού έχουν ενσαρκώσει με την πάροδο του χρόνου: Άνθρωποι που αναδύθηκαν από μέρη και καταστάσεις όπου κανείς δεν τους έδωσε καμία ευκαιρία και οι οποίοι μέσω της εργασίας, της πειθαρχίας και ενός συνόλου σταθερών ηθικών αξιών, κατάφεραν να αποδώσουν και να δώσουν αυτοπεποίθηση σε όλους τους Ρουμάνους. Αυτές είναι επίσης οι αξίες της TAROM", δήλωσε ο Μπόγκνταν Κόστας, γενικός διευθυντής της TAROM.

Το αεροσκάφος με την ονομασία "Νάντια Κομανέτσι" ήταν το πρώτο αεροσκάφος του στόλου της TAROM που έφερε το όνομα Ρουμάνου αθλητή. Το πρωτόκολλο για τη χρήση του ονόματος "Νάντια Κομανέτσι" υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2024. Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737-800, μετέφερε την ρουμανική Ολυμπιακή ομάδα στο Παρίσι, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και συνεχίζει να εξυπηρετεί επιβάτες της TAROM.

Το νέο Boeing 737 MAX "Μιρτσέα Λουτσέσκου" θα ενταχθεί στον στόλο της TAROM αυτό το καλοκαίρι και θα συμβάλει στην απόδοση της εθνικής ομάδας αερομεταφορών, εξυπηρετώντας πτήσεις προς μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Θυμίζουμε ότι ο θρυλικός προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή στις 7 Απριλίου, σε ηλικία 80 ετών».