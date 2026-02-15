ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Ο Μεϊτέ αποχώρησε τραυματίας
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να χάνει παίκτες με τραυματισμό. Ένας ακόμα πονοκέφαλος προέκυψε για τον Ραζβάν Λουτσέσκου στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Ο Σουαλιό Μεϊτέ ζήτησε αλλαγή στα πρώτα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Σε μία μονομαχία ο Γάλλος μέσος του Δικεφάλου του Βορρά ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στον αριστερό προσαγωγό. Στο 51' έπεσε στο έδαφος κι αντικαταστάθηκε από τον Οζντόεφ.
Ο Μεϊτέ είναι δεδομένο ότι θα λείψει στο ματς με τη Θέλτα την ερχόμενη Παρασκευή και στις εξετάσεις που θα κάνει, θα φανεί αύριο Δευτέρα ή την Τρίτη το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού.
Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ από την πρώτη του Φλεβάρη έχει χάσει με μυϊκό τραυματισμό τους Κωνσταντέλια, Πέλκα, Ντεσπόντοφ, ενώ από τις 21 Δεκέμβρη είναι εκτός και ο Ιβανούσετς.
