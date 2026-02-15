ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Οι παίκτες της Ένωσης τίμησαν τη μνήμη των επτά οπαδών
Οι παίκτες της ΑΕΚ με τη σειρά τους τίμησαν τη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης πήγαν μπροστά στη θύρα 4 κι άφησαν λουλούδια για τα επτά αετόπουλα, ενώ οι δύο τεχνικοί Ραζβάν Λουτσέσκου και Μάρκο Νίκολιτς συζητούσαν σε πολύ καλό κλίμα. Παρών φυσικά και ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος επίσης άφησε λουλούδια και με τους παίκτες της ομάδας του χειροκροτήθηκαν από τους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά.
