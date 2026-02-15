Οι παίκτες της ΑΕΚ τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης πήγαν μπροστά στη θύρα 4 κι άφησαν λουλούδια για τα επτά αετόπουλα, ενώ οι δύο τεχνικοί Ραζβάν Λουτσέσκου και Μάρκο Νίκολιτς συζητούσαν σε πολύ καλό κλίμα. Παρών φυσικά και ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος επίσης άφησε λουλούδια και με τους παίκτες της ομάδας του χειροκροτήθηκαν από τους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά.

Δείτε φωτογραφίες