Οι Ρουμάνοι του Παναιτωλικού Αλεξάντρου Ματσάν και Σεμπάστιαν Μλάντεν εξέφρασαν το πένθος τους για τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Η Ρουμανία πενθεί για τον θάνατο του σπουδαίου Μιρτσέα Λουτσέσκου. O πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, αποτελεί από τις πλέον εμβληματικές μορφές του ποδοσφαίρου της πατρίδας τους και φυσικά ένας από τους πλέον επιτυχημένους προπονητές της Ευρώπης, έχοντας κατακτήσει 35 τρόπαια.

Σε αυτό το πλαίσιο δυο Ρουμάνοι που αγωνίζονται στα μέρη μας και πιο συγκεκριμένα στον Παναιτωλικό εξέφρασαν το πένθος τους για την απώλεια του 80χρονου προπονητή. Ο λόγος για τον Σεμπάστιαν Μλάντεν και τον Αλεξάντρου Ματσάν.

Οι δυο παίκτες του Τίτορμου έκαναν story στο Instagram τη σχετική ανάρτηση της δημοφιλούς σελίδας «4-3-3» για τον θάνατο του μέχρι και πριν λίγες ημέρες προπονητή της εθνικής ομάδας της χώρας τους.