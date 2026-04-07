Μαρίν για Μιρτσέα Λουτσέσκου:«Μια ζωή αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο»

Βασίλης Μπαλατσός
Μαρίν

Ο διεθνής Ρουμάνος χαφ, Ραζβάν Μαρίν, με story του στο Instagram έστειλε το μήνυμά του για την απώλεια του προπονητή του στην εθνική ομάδα, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή 12 ημέρες μετά το τελευταίο παιχνίδι που κοούτσαρε στην σπουδαία καριέρα του, την ήττα της Ρουμανίας από την Τουρκία στα Play Off του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ποδοσφαιριστής του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του ήταν ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος ήταν βασικός στο τελευταίο παιχνίδι του πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο μέσος της ΑΕΚ μέσω story στον λογαριασμό του στο Instagram αποχαιρέτησε τον μέχρι και πριν λίγες ημέρες προπονητή τους στην εθνική ομάδα της χώρας του, με μια φωτογραφία που ήταν αγκαλιασμένοι.

Η ανάρτηση του Ραζβάν Μαρίν

«Μια ζωή αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο! Ασφαλή ταξίδι, Mister! Ο Θεός να σας αναπαύσει εν ειρήνη!».

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

