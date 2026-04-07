Μαρίν για Μιρτσέα Λουτσέσκου:«Μια ζωή αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο»
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή 12 ημέρες μετά το τελευταίο παιχνίδι που κοούτσαρε στην σπουδαία καριέρα του, την ήττα της Ρουμανίας από την Τουρκία στα Play Off του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ποδοσφαιριστής του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του ήταν ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος ήταν βασικός στο τελευταίο παιχνίδι του πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Ο μέσος της ΑΕΚ μέσω story στον λογαριασμό του στο Instagram αποχαιρέτησε τον μέχρι και πριν λίγες ημέρες προπονητή τους στην εθνική ομάδα της χώρας του, με μια φωτογραφία που ήταν αγκαλιασμένοι.
Η ανάρτηση του Ραζβάν Μαρίν
«Μια ζωή αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο! Ασφαλή ταξίδι, Mister! Ο Θεός να σας αναπαύσει εν ειρήνη!».
Δείτε ΕπίσηςΗλιόπουλος για Λουτσέσκου: «Έφυγε απο τον Μικρόκοσμό μας, ένας σταρ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.