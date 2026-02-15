Κόντης: «Νομίζαμε πως το παιχνίδι τελείωσε στο 0-2»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα της Cosmote TV μετά του ΟΦΗ με την Κηφισιά στη Νεάπολη.

Ο ΟΦΗ μπορεί να προηγήθηκε με 2-0 στην έδρα της Κηφισιάς από το 8ο λεπτό, όμως έχασε το προβάδισμα του, καθώς οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν. Ο τεχνκός των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και τόνισε πως μετά το 2-0 η ομάδα του έκανε κακό παιδί και συνεπώς η ισοπαλία ήταν δίκαιο αποτέλεσμα.

Μετά το ματς ο Έλληνας κόουτς έδωσε διήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του, ώστε να ξεκουραστούν μετά το «βαρύ» πρόγραμμα.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Νομίζαμε πως το παιχνίδι τελείωσε στο 0-2. Aπό εκεί και πέρα κάναμε ένα άσχημο παιχνίδι, δεν ήμασταν καθόλου καλοί, δεν ήταν καθόλου κοντά οι γραμμές, δεν είχαμε ένταση στο κέντρο, χάσαμε πολλές μονομαχίες και δεν είχαμε καθαρό μυαλό.

Βέβαια ο αντίπαλος φαινόταν κάποιες φορές πως έβγαζε μεγαλύτερη δυναμική, πρέσαρε ψηλά. Πρέπει να μας γίνει μάθημα αυτό το παιχνίδι, γιατί για να κερδίσεις παιχνίδια πρέπει να είσαι καλός και σήμερα δεν ήμασταν καλοί και νομίζω δίκαια ήρθε ο ένας βαθμός».