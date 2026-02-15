Λέτο: «Το 0-2 ήταν σοκ, κρατάω τη νοοτροπία και την προσπάθεια»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ.

Η Κηφισιά βρέθηκε από το 8ο λεπτό του εντός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ πίσω στο σκορ με διαφορά δύο τερμάτων, όμως έβγαλε αντίδραση, καθώς ισοφάρισε σε 2-2 και θα μπορούσε ακόμα και την ανατροπή. Ο τεχνικός του κλαμπτ των Βορείων Προαστίων, Σεμπάστιαν Λέτο, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στην έλειψη συγκέντρωσης στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά και στη νοοτροπία των παικτών του.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Ξέραμε ότι ο ΟΦΗ παίζει με αυτό τον τρόπο, με αυτή τη λειτουργία στον αγωνιστικό χώρο, δυστυχώς στα πρώτα 10 λεπτά δεν είχαμε τη συγκέντρωση που απαιτούσε ο αγώνας προκειμένου να είμαστε στη θέση που έπρεπε να είμαστε, αυτό ο ΟΦΗ είχε την ποιότητα να το τιμωρήσει και μας πλήγωσε με τον τρόπο που σκόραρε τα δύο γκολ.

Είναι λογικό όταν βλέπεις το 0-2 να είναι σοκ για όλους, η ομάδα έδειξε την νοοτροπία που έχει, αυτό που κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό, το δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο, καταφέραμε και βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψουμε, να βάλουμε δύο γκολ και στο τέλος μπορούσαμε να βάλουμε και τρίτο και να έχουμε κερδίσει τον αγώνα. Αυτό που κρατάω είναι η νοοτροπία και η προσπάθεια των παικτών.

Στο ποδόσφαιρο κάθε παίκτης χρειάζεται το χρόνο του για να ενταχθεί στην ομάδα, είναι παιδιά που ήρθαν τώρα, όλοι οι παίκτες βοήθησαν, έδωσαν το κάτι παραπάνω, χρειάζονται όλοι τον χρόνο τους μέσα από την ομαδική λειτουργία και τη δουλειά προκειμένου να ενταχθούν πλήρως και να βοηθήσουν όπως σήμερα όλα τα παιδιά».