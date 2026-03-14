Κηφισιά: «Πάνοπλη» κόντρα στον Βόλο
Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον σημαντικό αγώνα με τον Βόλο στη Νεάπολη. Ο Σεμπάστιαν Λέτο μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες όλων των ποδοσφαιριστών του, με εξαίρεση τον γνωστό τραυματία Λουτσιάνο Μαϊντάνα.
Από εκεί και πέρα, στην αποστολή επέστρεψε ο Διαμαντής Χουχούμης, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και τον κράτησε εκτός του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.
Η αποστολή της Κηφισιάς
Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Πόκιρνι, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Χριστόπουλος, Ταβάρες, Μίγιτς.
