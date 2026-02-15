Κηφισιά – ΟΦΗ: Φοβεροί οι Κρητικοί πέτυχαν δύο γκολ πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο (vids)
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι με την Κηφισιά ο ΟΦΗ. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ονειρικό πρώτο δεκάλεπτο στο οποίο οι Κρητικοί κατάφεραν να πετύχουν δύο γκολ. Αρχικά στο 4' ο Νους πέρασε την μπάλα στον χώρο στον Ανδρούτσο, ο αρχηγός των Κρητικών πάτησε περιοχή και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Ραμίρεζ για το 0-1.
Τέσσερα λεπτά πιο μετά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πετύχουν και δεύτερο γκολ. Συγκεκριμένα στο 8' και πάλι ο Νους ξεκίνησε την φάση δίνοντας την μπάλα στον Αθανασίου, αυτός την γύρισε ωραία με τον Φούντα από κοντά να κάνει το 0-2.
