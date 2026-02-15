Ιδανικό ξεκίνημα στον αγώνα με την Κηφισιά για τον ΟΦΗ με τους Κρητικούς πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο να πετυχαίνουν δύο γκολ με Ανδρούτσο και Φούντα.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι με την Κηφισιά ο ΟΦΗ. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ονειρικό πρώτο δεκάλεπτο στο οποίο οι Κρητικοί κατάφεραν να πετύχουν δύο γκολ. Αρχικά στο 4' ο Νους πέρασε την μπάλα στον χώρο στον Ανδρούτσο, ο αρχηγός των Κρητικών πάτησε περιοχή και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Ραμίρεζ για το 0-1.

Τέσσερα λεπτά πιο μετά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πετύχουν και δεύτερο γκολ. Συγκεκριμένα στο 8' και πάλι ο Νους ξεκίνησε την φάση δίνοντας την μπάλα στον Αθανασίου, αυτός την γύρισε ωραία με τον Φούντα από κοντά να κάνει το 0-2.