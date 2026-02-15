Παίκτες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα πριν τη σέντρα στο ντέρμπι της Τούμπας.

Πολλά πηγαδάκια σχηματίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας ανάμεσα στους παίκτες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.

Ο Μεξικανός μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες και ο συμπατριώτης του και συμπαίκτης του στην εθνική Μεξικού, μέσος της Ένωσης Ορμπελίν Πινέδα συζητούσαν χαμογελαστοί, ενώ το ίδιο έκαναν και οι Λόβρεν, Γκρούγιτς, οι οποίοι συνυπήρξαν στη Λίβερπουλ.

Οι Σκωτσέζοι αριστεροί μπακ, ο Τέιλορ του ΠΑΟΚ και ο Πενράις της ΑΕΚ επίσης είχαν τη δική τους συνομιλία.

Δείτε φωτογραφίες