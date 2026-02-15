ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Τα πηγαδάκια στην Τούμπα
Πολλά πηγαδάκια σχηματίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας ανάμεσα στους παίκτες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.
Ο Μεξικανός μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες και ο συμπατριώτης του και συμπαίκτης του στην εθνική Μεξικού, μέσος της Ένωσης Ορμπελίν Πινέδα συζητούσαν χαμογελαστοί, ενώ το ίδιο έκαναν και οι Λόβρεν, Γκρούγιτς, οι οποίοι συνυπήρξαν στη Λίβερπουλ.
Οι Σκωτσέζοι αριστεροί μπακ, ο Τέιλορ του ΠΑΟΚ και ο Πενράις της ΑΕΚ επίσης είχαν τη δική τους συνομιλία.
