Λεβαδειακός: Με τον κόσμο του στην Τούμπα
Ο Λεβαδειακός έχει ραντεβού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 25η στροφή του πρωταθλήματος (15/03, 18:00. live από το Gazzetta )και η ομάδα έκανε γνωστό, με επίσημη ανακοίνωση, ότι εξασφάλισε εισιτήρια για τους οπαδούς της. Όπως ενημέρωσαν οι Βοιωτοί, οι φίλαθλοί τους θα φιλοξενηθούν στη Θύρα 8 του γηπέδου και το κόστος των εισιτηρίων ανέρχεται στα 10 ευρώ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημερώνει ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για τους φίλους της ομάδας μας στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Οι φίλοι του Λεβαδειακού θα φιλοξενηθούν στη θύρα 8 του γηπέδου και η τιμή των εισιτηρίων είναι στα 10€».
