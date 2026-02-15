Ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέγει να ξεκινήσει με δύο φορ στη γραμμή κρούσης, επιλέγοντας εκτός από τον Λούκα Γιόβιτς και τον Μπάρναμπας Βάργκα στην ενδεκάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Το πως θα διαμορφωνόταν η επίθεση της ΑΕΚ στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα παρέμενε ανοικτό καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς είχε δοκιμάσει αρκετά πράγματα στην προετοιμασία των κιτρινόμαυρων για το παιχνίδι.

Τελικά ο Σέρβος κόουτς της Ένωσης επιλέγει το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα, κάτι που μάλλον ήταν το επικρατέστερο, με τον Γκατσίνοβιτς να παίζει στην αριστερή πλευρά και τον Κοϊτά στη δεξιά.

Ο Στρακόσα είναι στο τέρμα, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα, ενώ ο Μαρίν με τον Πινέδα, όπως αναμενόταν, αποτελούν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Ζίνι. Εκτός έμεινε ο Ελίασον, ο οποίος δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη λόγω κάποιων ενοχλήσεων.



