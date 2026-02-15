Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου και τις τρεις αλλαγές στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στο σημερινό ντέρμπι με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο ΠΑΟΚ παρατάσσεται στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ με διαφοροποιήσεις κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή, εκεί όπου οι σημαντικές απουσίες των Κωνσταντέλια, Πέλκα, Ιβανούσετς και Ντεσπόντοφ ανάγκασαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου να επανασχεδιάσει τον άξονα και τους ρόλους πίσω από τον επιθετικό.

Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού τόσο στον Χρήστο Ζαφείρη όσο και στον Δημήτρη Χατσίδη, ενώ προχώρησε και σε αλλαγή κάτω από τα δοκάρια, με τον Γίρι Παβλένκα να επιστρέφει στην αρχική ενδεκάδα.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας ξεκινά κάτω από την εστία, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από τον Κένι στο δεξί άκρο, τους Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας και τον Μπάμπα στην αριστερή πλευρά.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο Μεϊτέ – Ζαφείρη αναλαμβάνει τον έλεγχο των χώρων και την ισορροπία στον άξονα, ενώ πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη κινείται τριάδα με τον Χατσίδη στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Ζίβκοβιτς από την αντίθετη πλευρά και τον Τάισον σε ελεύθερο ρόλο ως επιτελικό μέσο.

H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης