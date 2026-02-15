ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Με Ζαφείρη, Χατσίδη και Παβλένκα ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Τούμπας
Ο ΠΑΟΚ παρατάσσεται στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ με διαφοροποιήσεις κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή, εκεί όπου οι σημαντικές απουσίες των Κωνσταντέλια, Πέλκα, Ιβανούσετς και Ντεσπόντοφ ανάγκασαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου να επανασχεδιάσει τον άξονα και τους ρόλους πίσω από τον επιθετικό.
Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού τόσο στον Χρήστο Ζαφείρη όσο και στον Δημήτρη Χατσίδη, ενώ προχώρησε και σε αλλαγή κάτω από τα δοκάρια, με τον Γίρι Παβλένκα να επιστρέφει στην αρχική ενδεκάδα.
Ο Τσέχος τερματοφύλακας ξεκινά κάτω από την εστία, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από τον Κένι στο δεξί άκρο, τους Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας και τον Μπάμπα στην αριστερή πλευρά.
Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο Μεϊτέ – Ζαφείρη αναλαμβάνει τον έλεγχο των χώρων και την ισορροπία στον άξονα, ενώ πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη κινείται τριάδα με τον Χατσίδη στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Ζίβκοβιτς από την αντίθετη πλευρά και τον Τάισον σε ελεύθερο ρόλο ως επιτελικό μέσο.
H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.