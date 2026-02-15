Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ στην Τούμπα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο ντέρμπι των «Δικεφάλων» κόντρα στην ΑΕΚ εξαντλήθηκαν. Η Τούμπα αναμένεται να είναι κατάμεστη το απόγευμα της Κυριακής (15/2,19:00), με τους φιλάθλους των γηπεδούχων να δημιουργούν μια «καυτή» ατμόσφαιρα στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το κίνητρο για τη νίκη είναι τεράστιο, καθώς πρόκειται για ένα ντέρμπι κορυφής που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη κρισιμότητα μετά το χθεσινό... στραβοπάτημα του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά.

Για τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι το τελευταίο μεγάλο εντός έδρας ραντεβού για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με τον κόσμο του να ετοιμάζεται να δώσει ηχηρό «παρών».

Η ομάδα ανήρτησε μία σχετική φωτογραφία, με τη λεζάντα «Με γεμάτη Τούμπα, για τη νίκη».