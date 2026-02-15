Οι άνθρωποι που χειρίζονται τα social media του Λεβαδειακού έκαναν μια αιχμηρή ανάρτηση, αναφορικά με το ματς με τον Ολυμπιακό και τη φάση του Τζολάκη.

Μια φάση που συζητιέται αρκετά τις τελευταίες ώρες, αφορά την αποβολή του Άλεν Όζμπολτ, στη χθεσινή (14/2) αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Ολυμπιακό, που έληξε δίχως σκορ και άφησε τους Πειραιώτες στο -2 από την κορυφή της Stoiximan Superleague.

Οι γηπεδούχοι λοιπόν κράτησαν το «μηδέν» παρά το γεγονός πως αγωνίστηκαν με 10 παίκτες από το 42ο λεπτό, όταν και ο Σλοβένος επιθετικός είδε την 2η κίτρινη κάρτα του ρέφερι Φωτιά για μαρκάρισμα στον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ώρες μετά, τα άτομα που διαχειρίζονται τα social media του Λεβαδειακού θέλησαν να «καυτηριάσουν» τη συγκεκριμένη απόφαση, κάνοντας ένα post στο Instagram που δείχνει τη φάση, με λεζάντα «Ρίξαμε και τις ζεϊμπεκιές μας εχθές…», ενώ από πίσω παίζει το πασίγνωστο άσμα «Της γερακίνας γιός».