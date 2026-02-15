Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta την εικόνα του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια του, με αποκορύφωμα το χθεσινό στη Λιβαδειά.

Λέμε τόσα χρόνια ότι ο Ολυμπιακός είναι εξαρτημένος επιθετικά από τον Ελ Κααμπί. Ε, λοιπόν πρέπει να αποδεχθούμε ότι αυτό θα έχει και το τίμημα του. Όταν ο Μαροκινός δεν θα είναι καλά, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα έχει σοβαρό πρόβλημα.

Ουσιαστικά εδώ και πάνω από δύο μήνες ο Ολυμπιακός είναι σαν να παίζει χωρίς τον Ελ Κααμπί! Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο τελευταίο του παιχνίδι πριν φύγει για το Μαρόκο, στο 0-0 με τον Άρη στο Χαριλάου, ήταν σαν να μην υπήρχε, σαν να είχε στο μυαλό του το Κόπα Άφρικα κι όχι το παιχνίδι πρωταθλήματος. Μετά έλειψε για ένα μήνα για το Κόπα Άφρικα. Επέστρεψε και είναι άλλος παίκτης. Αυτός που είδαμε χθες στη Λιβαδειά, αλλά και τις προάλλες με τον ΠΑΟ και τον Άγιαξ. Ακόμη και με τον Βόλο κι ας είχε βάλει το μοναδικό γκολ εκείνου του ματς, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να παίζει αναγκαστικά, με θλάση.

Βλέπεις ένα σέντερ φορ άλλοτε εντελώς ακίνδυνο, άλλοτε εντελώς άσφαιρο, όταν πάει να γίνει επικίνδυνος. Έναν επιθετικό που πάει να εκβιάσει το γκολ και που ποτέ δεν βλέπει τους συμπαίκτες του να τους δώσει μία πάσα για γκολ. Θυμηθείτε το παιχνίδι με τον Άγιαξ, που είχε δύο φορές μόνο του αριστερά του τον Ζέλσον και στις δύο περιπτώσεις τον αγνόησε και σούταρε τραγικά. Χθες, σε εκείνο το σουτ που έκανε και βρήκε ένα σώμα η μπάλα φεύγοντας κόρνερ (λίγο μακριά από το αριστερό δοκάρι του Λοντίγκιν), πάλι είχε μία άστοχη επιλογή-ο Αντρέ Λουίς έκλεψε την μπάλα, του την έδωσε ωραία και έφυγε στο χώρο για να την ξαναπάρει. Ο Μαροκινός αντί να του την δώσει με τη μία, προτίμησε να την κρατήσει, να αλλάξει κατεύθυνση για να μην του την δώσει και να σουτάρει έξω από την περιοχή πάνω σε ένα κορμί…

Σε ολόκληρο το 90λεπτο ο Ελ Κααμπί πήρε μία κεφαλιά στην περιοχή, στέλνοντας την μπάλα πλάγια άουτ! Στις δε δύο στιγμές στις οποίες έπρεπε να σκοράρει, είχε πάλι τις χειρότερες αποφάσεις. Στην πρώτη, στα πρώτα κιόλας λεπτά, καθυστέρησε τόσο στη σέντρα του Ζέλσον, που όταν πλάσαρε ο Βήχος μπλόκαρε το σουτ με τάκλιν από κοντά. Στη δεύτερη, στα τελευταία λεπτά, αντί να κάνει μία κεφαλιά αμαρκάριστος στη σέντρα του Μπιανκόν, επέλεξε να επιχειρήσει να σκοράρει με γυριστό εναέριο σουτ, κάτι που μπορεί να σου πιάσει μία φορά τον χρόνο-κι έστειλε την μπάλα στα πουλιά.

Δεν έχει δικαίωμα να είναι ντεφορμέ ένας σέντερ φορ; Ασφαλώς. Κι ο Ελ Κααμπί, που τόσα πολλά έχει δώσει στην ομάδα και γι΄ αυτό τον λατρεύουν όλοι στον Ολυμπιακό, έχει δικαίωμα να βρεθεί σε ένα κομμάτι της σεζόν σε κακή κατάσταση. Μόνο που γι΄ αυτό και υπάρχει κι ο πάγκος. Γι΄ αυτό κι ένας παίκτης μπορεί να μπαίνει ως αλλαγή, όπως π.χ. έπρεπε να είχε γίνει με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έπαιξε τις προάλλες δύο ματς χωρίς τον Ελ Κααμπί-κέρδισε με τρία γκολ στην Τρίπολη και στην ΑΕΚ τουλάχιστον έκανε πολλές ευκαιρίες, όχι όπως με τον ΠΑΟ. Και στο Άμστερνταμ, όταν βγήκε ο Μαροκινός, η ομάδα ήταν πολύ καλύτερη.

Χθες ήρθε το απογοητευτικό 0-0 στη Λιβαδειά. Μα πώς να μην φέρει ο Ολυμπιακός 0-0 με τον Ελ Κααμπί σε τέτοια κακή κατάσταση και τον Ταρέμι σπίτι του στην Αθήνα για να…ξεκουραστεί; Μα υπάρχει κάποιο νόημα σε όλο αυτό; Δεν το λέω κατόπιν εορτής, είχα καταθέσει την άποψη μου πριν το παιχνίδι. Είναι δυνατόν να μένει εκτός αποστολής σε ένα τόσο δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι ο μακράν πιο φορμαρισμένος σου σκόρερ; Είναι κουρασμένος; Ας μπει στην αποστολή και ας μπει στο β΄ ημίχρονο να βοηθήσει μισή ώρα. Έχεις ολόκληρο Ταρέμι και τελικά παίζεις με τον Κλέϊτον, που μόλις ήρθε στο Ρέντη και ακόμη δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του; Χθες ακούμπησε μία φορά την μπάλα, στην κυριολεξία μία φορά.

Ό,τι κάνεις επιθετικά εδώ και τόσο καιρό, σε αυτό το δίμηνο που δεν υπάρχει ο Ελ Κααμπί, από τον Ταρέμι το κάνεις. Σου βάζει γκολ (με Λέβερκουζεν, με Ατρόμητο, με Αστέρα, με ΑΕΚ), σου φτιάχνει γκολ (με Καϊράτ, Άγιαξ, Ατρόμητο, Αστέρα), σου κερδίζει πέναλτι (με Κηφισιά), σου κερδίζει αποβολές (στο Χαριλάου). Ακόμη και στο 0-1 από τον ΠΑΟ είχες τέσσερις στιγμές, όλες από αυτόν. Και πας να παίξεις με τον 4ο της βαθμολογίας εκτός έδρας και τον έχεις εκτός αποστολής;

Ειδικά από την στιγμή που σου λείπει ο ευρισκόμενος σε καλή κατάσταση Ποντένσε λόγω τιμωρίας (τα «συγχαρητήρια» μας στον Πορτογάλο για την έμπνευση του να μαζεύει ομπρέλες και να τις ρίχνει πίσω στην εξέδρα), να χάνεις με επιλογή σου και τον Ταρέμι; Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω.

Άσχετο: Διαιτητικά την πλήρωσε άσχημα ο Ολυμπιακός την αποβολή του Όζμπολτ. Ο Φωτιάς σε όλο το β΄ ημίχρονο το γύρισε το έργο, προστατεύοντας συνεχώς τον Λεβαδειακό και φτάνοντας στο σημείο να μην σφυρίξει το εξόφθαλμο φάουλ που έγινε μπροστά στα μάτια του κι από το οποίο προέκυψε το γκολ των γηπεδούχων, με τον VAR Τζήλο να κάνει απολύτως σωστά τη δουλειά του και να τον καλεί για να διορθώσει. Τέλος πάντων, εγώ ποτέ μου δεν θέλω τον Φωτιά να σφυρίζει τον Ολυμπιακό. Μέγας γκαντέμης! Καλύτερα να σε παίζει διαιτητής μέσα από τη Θεσσαλονίκη, παρά αυτός.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Όταν ο καλύτερος σου παίκτης στη Λιβαδειά είναι ο Ρέτσος, τι μπορεί να ελπίζεις για να κερδίσεις; Κορυφαίος σου ένας στόπερ, σε ματς που ο αντίπαλος είναι με 10 παίκτες από το 42’. Σε ένα ματς επανάληψη του 0-0 με την Πάφο στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ. Γιατί η…κακή ημέρα από το πρωί φαίνεται. Κι από τότε είδαμε πόσο αδύναμη ήταν η ομάδα του Μεντιλίμπαρ να σπάει μία καλά οργανωμένη άμυνα.

Το πάλεψε πολύ κι ο Ζέλσον μπροστά, μόνο δημιουργικά όμως, με πολύ καλές ενέργειες. Γιατί εκτελεστικά, ας μην το συζητάμε, ήταν μία συνέχεια του ντέρμπι με τον ΠΑΟ, που είχε πλασάρει άστοχα προ κενής εστίας. Αυτή τη φορά είχε τρία σουτ όλα πάνω σε σώματα αντιπάλων και ένα σουτ τόσο κακό που βγήκε τελικά πάσα στον Έσε, με τον Αργεντίνο έξυπνα να βγάζει σε θέση βολής τον Τσικίνιο, που έχασε μία σπουδαία ευκαιρία με ένα τελείωμα που θύμισε προπόνηση της πλάκας.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😢