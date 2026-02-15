Οι διαφοροποιήσεις που ενδέχεται να κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (21:00-Cosmote Sport 1-live από Gazzetta) την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Superleague θέλοντας να ξεκινήσει ένα μικρό σερί πάνω στη νίκη που έκανε την περασμένη εβδομάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ θα έχουν για ακόμη ένα παιχνίδι αρκετές απουσίες, αφού μπορεί οι Ρενάτο Σάντσες και Τσέριν να επέστρεψαν δίνοντας επιπλέον λύσεις στη μεσαία γραμμή, ωστόσο εκείνοι θα έχουν τρεις νέες απουσίες στο ματς αυτό.

Ο Τεττέη δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή καρτών που του επιβλήθηκε, ο Κυριακόπουλος έμεινε εκτός ελέω ίωσης και ο Ίνγκασον εξαιτίας ενοχλήσεων. Αυτοί ήρθαν να προστεθούν στις γνωστές απουσίες των Κώτσιρα, Τσιριβέγια, Σισοκό, Ντέσερς, Πελίστρι και Τζούρισιτς.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

Ντεμπούτο για Ερνάντεθ και φρεσκάρισμα

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να επιστρέψει σε σχηματισμό με τετράδα και πιο συγκεκριμένα σε 4-3-3 για τον αποψινό αγώνα με τους «βυσσινί». Ο Ισπανός τεχνικός θα διατηρήσει τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια.

Μπροστά του στο κέντρο της άμυνας θα πάρουν θέση οι Πάλμερ-Μπράουν και Γεντβάι ενώ στα δύο άκρα θα είναι οι Καλάμπρια και Ερνάντεθ, με τον δεύτερο να κάνει ντεμπούτο για τους «πρασίνους», μιας και δεν υπάρχουν άλλες επιλογές για τις θέσεις αυτές, αφού Κώτσιρας και Κυριακόπουλος είναι εκτός λόγω τραυματισμού και ίωσης αντίστοιχα.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσέριν φαίνεται πως θα επιστρέψει στην ενδεκάδα και μάλιστα σε θέση «6» με τον 65χρονο προπονητή να θέλει να εκμεταλλευτεί την ικανότητα που έχει στο build-up. Θα τον «συνοδεύσει» ο Κοντούρης που θα είναι στο «8» ενώ για την θέση «10» μονομαχούν οι Ταμπόρδα και Μπακασέτας.

Στα «φτερά» της επίθεσης αναμένεται να υπάρξει φρεσκάρισμα με τον Παντελίδη να είναι στα δεξιά και τον Ζαρουρί στα αριστερά. Ο Αντίνο διεκδικεί θέση αλλά λόγω των συνεχόμενων αγώνων και του ευρωπαϊκού που έρχεται, το πιο πιθανό είναι ξεκουραστεί.

Στην κορυφή της επίθεσης, τη θέση του Τεττέη αναμένεται να πάρει ο Σφιντέρσκι.