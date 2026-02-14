Η ακόρεστη μεταγραφική δραστηριότητα του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν και οι αλλαγές προπονητών έχουν κάνει το «τριφύλλι» να φτάσει σ' ένα ανεπανάληπτο αριθμό παικτών.

Στην ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 2-0 που επέφερε τον αποκλεισμό των «πρασίνων» από το Κύπελλο Ελλάδος έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Ο 20χρονος Κροάτης επιθετικός μέσος ήταν το τελευταίο χρονικά απόκτημα του «τριφυλλιού» στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ωστόσο έπαιξε πριν τους Σισοκό και Ερνάντεθ, που είχαν έρθει στην ομάδα λίγο νωρίτερα, αλλά δεν έχουν κάνει ακόμη την παρθενική τους εμφάνιση.

Μπορεί η πρώτη συμμετοχή του Γιάγκουσιτς να ήταν ολιγόλεπτη και να μην πρόλαβε να κάνει πολλά πράγματα, ωστόσο είχε κάποια σημειολογία, αφού έγινε ο 44ος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται φέτος με την φανέλα του Παναθηναϊκού.

50 ποδοσφαιριστές πάτησαν φέτος στο Κορωπί, σχεδόν όλοι αγωνίστηκαν

Η φετινή δύσκολη σεζόν που διανύει ο Παναθηναϊκός είχε σαρωτικές αλλαγές σε όλο το οργανόγραμμα της διοίκησης που αφορούσε το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Τεχνικός διευθυντής, προπονητές, τμήμα σκάουτινγκ, τιμ μάνατζερ.

Φυσικό επακόλουθο ήταν να ακολουθήσουν και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χειμώνα. Όμως, σ' ένα ρόστερ που είχε ήδη αρκετούς ποδοσφαιριστές, η προσθήκη ακόμη 20, έντεκα το καλοκαίρι και εννέα τον χειμώνα (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής του Κάτρη) ανέβασε τα νούμερα των ποδοσφαιριστών της πρώτης ομάδας σε νέα διάσταση.

Την ώρα που ο Ράφα Μπενίτεθ είχε αναφέρει εξ' αρχής πως θέλει να δουλεύει με 26-28 ποδοσφαιριστές, η συνθήκη αυτή δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί, ούτε και μετά την μεταγραφική περίοδο του χειμώνα, αφού παρά τις αρκετές αποχωρήσεις που έλαβαν χώρα, δέκα τον αριθμό, έγιναν και αντίστοιχες προσθήκες για να καλυφθούν τα «θέλω» του Ισπανού τεχνικού.

Όλο αυτό το πήγαινε-έλα που έχει διαδραματιστεί φέτος είχε ως αποτέλεσμα το «τριφύλλι» να έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να έχει χρησιμοποιήσει 44 ποδοσφαιριστές σε μία σεζόν, κοινώς τέσσερις ενδεκάδες.

Οι 44 ποδοσφαιριστές που έχει χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός

Τερματοφύλακες: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης Κεντρικοί αμυντικοί: Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Ίνγκασον, Φικάι, Κάτρης

Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Ίνγκασον, Φικάι, Κάτρης Ακραίοι αμυντικοί: Βαγιαννίδης, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Μλαντένοβιτς, Καλάμπρια, Σκαρλατίδης

Βαγιαννίδης, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Μλαντένοβιτς, Καλάμπρια, Σκαρλατίδης Αμυντικοί μέσοι: Σιώπης, Τσιριβέγια

Σιώπης, Τσιριβέγια Εσωτερικοί μέσοι: Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου, Ρενάτο, Βιλένα, Κοντούρης

Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου, Ρενάτο, Βιλένα, Κοντούρης Επιθετικοί μέσοι: Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Νίκας, Γιάγκουιτς

Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Νίκας, Γιάγκουιτς Εξτρέμ: Τζούρισιτς, Πελίστρι, Μαντσίνι, Τετέ, Ζαρουρί, Ζέκα, Μπόκος, Παντελίδης, Τερζής, Αντίνο

Τζούρισιτς, Πελίστρι, Μαντσίνι, Τετέ, Ζαρουρί, Ζέκα, Μπόκος, Παντελίδης, Τερζής, Αντίνο Επιθετικοί: Ιωαννίδης, Σφιντέρσκι, Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς, Ντέσερς, Τεττέη, Νεμπής



Και το νούμερο αναμένεται να αυξηθεί έτι περισσότερο, αφού ακόμα δεν έχουν κάνει ντεμπούτο οι Σισοκό, Τσάβες και Ερνάντεθ ενώ σ' αυτούς δεν έχουν συμπεριληφθεί οι Μαξ και Ταβάρες, που προπονούνταν κανονικά στο Κορωπί για το πρώτο εξάμηνο της σεζόν, όμως ήταν οι μοναδικοί που δεν πήραν ποτέ ευκαιρία από κανέναν προπονητή.

Να σημειώσουμε πως δεν έχει αγωνιστεί ούτε ο Κυριόπουλος, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρά τραυματισμό στην προετοιμασία το καλοκαίρι, όμως τώρα έχει επιστρέψει και προπονείται με την ομάδα.

Κοινώς φέτος έχουν βρεθεί στο Κορωπί για προπόνηση 50 ποδοσφαιριστές (εξαιρούμε τους μικρούς που δεν έχουν αγωνιστεί ακόμη με την μεγάλη ομάδα). Νούμερο αδιανόητο για οποιοδήποτε κανονικό ποδοσφαιρικό σύλλογο και απότοκο των τεράστιων αλλαγών που πέρασε η ομάδα τη φετινή σεζόν συνολικά και αναμένεται να συνεχιστούν το καλοκαίρι σε μικρότερο βαθμό και κυρίως στο ρόστερ πλέον.