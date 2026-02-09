Σε ένα ντέρμπι όπου ο Ολυμπιακός έπρεπε να... δαγκώνει έχασε σε βραδιά που και πολύ κακός ήταν και δεν είχε τακτικές λύσεις. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Είναι από αυτές τις βραδιές που δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έχει πάντα ένα μεγάλο πρέπει για τους Πειραιώτες. Δεν έχει σημασία σε τι κατάσταση βρίσκεται η κάθε ομάδα. Για τον Ολυμπιακό πάντα οι αγώνες με τον Παναθηναϊκό είναι οι πιο σημαντικοί. Σε αυτά τα ντέρμπι μπορείς να δεις τα πάντα να γίνονται αλλά ασχέτως αυτού εσύ πρέπει να... δαγκώνεις. Πρέπει να... σκυλιάζεις για την κατάκτηση της νίκης.

Αυτό που δεν είναι αποδεκτό σε τέτοιους αγώνες είναι να μην έχεις καθόλου καλό αγωνιστικό πρόσωπο αλλά και να σου λείπουν οι τακτικές και σωστές απαντήσεις προς τον αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός δέχθηκε ένα γκολ που εάν ξαναδεί κανείς την φάση χάνει το... μέτρημα στο πόσα λάθη έχουν γίνει και μεταξύ άλλων σε αυτά οι δύο φορές που οι βασικοί στόπερ του έδιωξαν λάθος την μπάλα, χωρίς αυτό βέβαια να μειώνει την προσπάθεια των Τεττέη και Ταμπόρδα.

Έχασε πάνω από ένα ημίχρονο εγκλωβισμένος στην τακτική του αντιπάλου και έπαιξε κάπως καλά για τέτοιο παιχνίδι για περίπου 15 με 20 λεπτά κυρίως χάρις στην κινητικότητα του Ζέλσον, που όμως βέβαια έχει χάσει ένα γκολ από τα... άχαστα. Ό,τι πήγε να κάνει δηλαδή ήταν στην επανάληψη περισσότερο.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ έξυπνα τακτικά. Έκλεισε όσο πιο καλά μπορούσε τους διαδρόμους του και προσπαθούσε να χτυπήσει μπροστά κυρίως με την ταχύτητα του Τεττέη. Σε όλα αυτά ο Ολυμπιακός δεν είχε ούτε καλές αντιδράσεις ούτε και πειστικές απαντήσεις.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε σε αυτό το ντέρμπι δε και λόγω του προπονητή του και του τρόπου που παρέταξέ το σύνολό του στο φαληρικό γήπεδο. Από την άλλη ο Ολυμπιακός δεν βοηθήθηκε καθόλου τακτικά από το αρχικό σχήμα με τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί αλλά ούτε και από τις διαφοροποιήσεις του στην ροή του αγώνα. Και στο τέλος βέβαια αυτό το 0-1 είναι μία ιδιαίτερα κακή ήττα. Και ήταν και μία τακτική εξουδετέρωση του Ολυμπιακού που δεν κατάφερε να βγάλει ένα αποδοτικό επιθετικό σχέδιο.

Ούτε τώρα ο Ποντένσε...

Ο Ολυμπιακός δεν... λαβώθηκε μόνο από την τακτική προσέγγιση των αντιπάλων του. Είχε πρόβλημα και από το γεγονός ότι πήρε πολύ λίγα πράγματα από παίκτες όπως ο Ποντένσε ενώ για την ποιότητα του Ζέλσον το γκολ που χάνει είναι πραγματικά... απίστευτο. Τον δε καλό Ντάνιελ Ποντένσε τον αναζητά καιρό τώρα ο Ολυμπιακός. Ο πήχης των απαιτήσεων είναι πάντα μεγάλος για τέτοιους παίκτες που τους θες στα μεγάλα ματς - και - στην Ελλάδα.

Από τις δε αλλαγές του ο Ολυμπιακός ότι πήρε το πήρε έως ένα σημείο από τον Ζέλσον ενώ από τους βασικούς εάν εξαιρέσει κανείς τον Έσε και τις προσπάθειές του θα δυσκολευτεί να βρει άλλον κάπως διακριθέντα. Ακόμα και να δεχθούμε ότι υπήρχε ένα κάπως καλό εικοσάλεπτο με τέτοιο αγωνιστικό πρόσωπο δεν παίρνεις ποτέ ένα ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός το ήθελε πολύ αυτό το παιχνίδι και είχε και τον τρόπο να το κερδίσει. Ήταν μία βραδιά που θύμισε κάπως την ήττα στο Κύπελλο από τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός ήταν τόσο κακός σχεδόν σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού που από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχουν και πολλά ακόμα να γράψεις. Δικαιολογημένα ο κόσμος μετά το τέλος του ματς έδειξε την ενόχλησή του - εάν μπορούμε το θέσουμε έτσι - και για αυτήν την ήττα αλλά και την εικόνα του παιχνιδιού από πλευράς των Πειραιωτών. Ένας Ολυμπιακός που φέτος από τα ντέρμπι που έχει δώσει, έχει νικήσει μόνο μία φορά την ΑΕΚ.



Υ.Γ. Η απόλυτη ανατριχίλα στο γήπεδο για τα αδικοχαμένα παιδιά της Θύρας 7. Δεν θα φύγουνε ποτέ από το μυαλό μας.

Υ.Γ. 2 Πολύ σωστή η κίνηση του Ρέτσου να ζητήσει από τους συμπαίκτες του να πάνε προς τον κόσμο παρά τις αποδοκιμασίες και το ότι οι φίλοι των Πειραιωτών τους έδειχναν με τον τρόπο τους ότι δεν τους ήθελαν εκεί την συγκεκριμένη στιγμή μετά από μία τέτοια ήττα. Έτσι ο αρχηγός του Ολυμπιακού έδειξε πώς οι παίκτες αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εικόνα και το αποτέλεσμα. Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να αλλάξει το αγωνιστικό του... τσιπάκι, ξεκινώντας από... χθες.