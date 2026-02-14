Μεντιλίμπαρ: «Προφανώς και χρειάζεται κάτι παραπάνω»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στη NOVA σχολίασε το παιχνίδι του 0-0 στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός.

Ο Μεντιλίμπαρ είπε - μετά το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (0-0) - στη NOVA για:

Τον αγώνα: Νομίζω πώς ξεκινήσαμε καλά στο παιχνίδι. Κυριαρχήσαμε και απειλήσαμε. Είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Με κάποιες σέντρες που δεν ήταν ιδιαίτερα καλές και τρόπους που δεν ήταν αρκετοί. Μετά την αποβολή είχαμε δοκάρι και κάποιες ευκαιρίες. Προφανώς και χρειάζεται κάτι παραπάνω.

Τις δυσκολίες με κλειστές άμυνες: Προφανώς και συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Τις κλειστές άμυνες είναι πολύ δύσκολο να τις ανοίξεις. Χρειάζεται η ατομική ενέργεια. Είναι απαραίτητο να γίνει κάτι διαφορετικό που σήμερα δεν είχαμε.

Την παρουσία του κόσμου και το εάν μπορεί να υποσχεθεί άλλη εικόνα με την Λεβερκούζεν: Δεν μπορείς ποτέ να υποσχεθείς μία νίκη. Δουλειά και περισσότερη προσπάθεια. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Η πρόκριση θα κριθεί στα 2 παιχνίδια αλλά θέλουμε να κάνουμε ένα καλό πρώτο βήμα.