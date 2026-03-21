Η αποστολή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το αυριανό (22/3, 19:00) παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού, ενόψει του τελευταίου αγώνα της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague, με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet το απόγευμα της Κυριακής (22/3, 19:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Εκτός αυτής έμεινε ο τραυματίας Σαντιάγκο Έσε, καθώς και οι Παναγιώτης Ρέτσος (τιμωρημένος) και Φρανσίσκο Ορτέγκα. Να αναφέρουμε πως ανάμεσα στους 22 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Βάσκος κόουτς, βρίσκονται έξι μη κοινοτικοί, κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να «κοπεί» ένας, αφού σε αγώνες πρωταθλήματος επιτρέπονται πέντε.

Οι έξι μη κοινοτικοί είναι οι Ροντινέι, Μπρούνο, Αντρέ Λουίζ, Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι.

Αναλυτικά η αποστολή:

Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι.