ΠΑΟΚ σε μόνιμη φόρμα, ΑΕΚ με έτοιμο άλλοθι και… μία σέντρα ακόμη

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει στο Gazzetta πώς βλέπει την προετοιμασία ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πριν το αποψινό μεγάλο παιχνίδι της Τούμπας. Εννοείται ότι υπάρχουν σχόλια για το μπάσκετ και τις σέντρες του Ολυμπιακού μετά την απόφαση Φωτιά!

Ένα ακόμη μεγάλο και πολύ δύσκολο ματς για τον ΠΑΟΚ, το βράδυ της Κυριακής, στην Τούμπα. Ένα γήπεδο που καταλαβαίνει την τεράστια ανάγκη που έχει η ομάδα του Λουτσέσκου να «παίξει» κι εκείνο την ώρα του αγώνα! Απέναντι η πολύ καλή ομάδα του… τυχερού Νίκολιτς.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 την ΑΕΚ στο πρώτο ματς, από τότε έχει κερδίσει δύο φορές τον Ολυμπιακό στα πιο ξεχωριστά ντέρμπι των ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα, ενώ έχει τις τρεις νίκες στα ματς με Παναθηναϊκό και δύο ισοπαλίες, με μία επικράτηση στα τοπικά παιχνίδια με τον Άρη. Εκπληκτικός, ανεπανάληπτος απολογισμός για μία ΟΜΑΔΑ.

Παίζει ο Ντέλιας; Εκτοξεύεται και σε ποιοτικές επινοήσεις ο ΠΑΟΚ! Δεν παίζει ο μικρός μάγος; Η ομάδα παράγει ολοκληρωτικό ποδόσφαιρό, παρουσιάζει το ποδοσφαιρικό της σχέδιο και την ταυτότητά της με όλες τις αρχές που την διακρίνουν σε κάθε γήπεδο Ελλάδας και Ευρώπης! Ακόμη και μέσα στη Γαλλία με τη Λιλ και τη Λυών (έστω και με δέκα παίκτες) φυσικά και με την Μπέτις στην Τούμπα.

Ενόψει και του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ η ομάδα του Λουτσέσκου εμπνέει απόλυτη εμπιστοσύνη, έστω και αν αρκετοί παίκτες είναι στα όρια σωματικής και πνευματικής κόπωσης μετά από τόσα ντέρμπι ανά τρεις μέρες! Αυτό είναι ένα πρόβλημα αν και οι αλλεπάλληλες νίκες σε αυτά τα ματς έχουν προσδώσει τρομερή αυτοπεποίθηση στους ασπρόμαυρους.

- Αντέχει ο Μπάμπα κι άλλο ντέρμπι;

- Θα ανταποκριθεί και σε ποιο ποσοστό ο Τάισον;

- Ο Ζίβκοβιτς σε τι κατάσταση θα εμφανιστεί;

- Μπορεί ο Οζντόεφ να παίξει με τον Μεϊτέ που πονάει, έτσι ώστε να αγωνιστεί εκτάκτως ο Ζαφείρης στο 10 ή πρέπει να αλλάξουν όλα;

Πολλά τα αντικειμενικά θέματα (όπως και οι τέσσερις τραυματισμοί στην ίδια γραμμή) και οι αγωνίες του προπονητή μέχρι όμως να ξεκινήσει το σπουδαίο παιχνίδι. Από εκεί και μετά το κίνητρο και η σημασία του αγώνα σε ατσαλώνουν και έτσι ξεπερνάς την σωματική καταπόνηση, έχοντας βεβαίως και 25 χιλιάδες που συμμετέχουν από την κερκίδα!

Το παιχνίδι δύσκολα να ανοίξει με όλα τα δεδομένα που ισχύουν για τις δύο ομάδες και λογικά πάμε για ένα ντέρμπι στις λεπτομέρειες.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΤΑΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΙΑΣΙΜΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ…

Από την άλλη η πολύ καλή ομάδα της ΑΕΚ όπως ανασυγκροτήθηκε φέτος από τον Νίκολιτς που το έψαξε και έχει παρουσιάσει μία άλλη ποδοσφαιρική ταυτότητα, έστω και αν στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δεν είχε διάστημα που κυριάρχησε.

Μία ΑΕΚ με γεμάτο ρόστερ χωρίς απουσίες, ένα ξεκούραστο σύνολο το οποίο βέβαια (και ας το κρατήσουμε αυτό) έκανε το καλύτερο σερί του όταν το Δεκέμβριο έδινε πολλά και μεγάλα ματς κάθε Πέμπτη-Κυριακή!

Η ΑΕΚ που ΔΕΝ έχει την πίεση του ΠΑΟΚ και ο Νίκολιτς το άγχος του Λουτσέσκου. Είναι μία ομάδα που ΑΝ και ΟΤΑΝ χάνει ή δεν κερδίζει, έχει έτοιμο το άλλοθι της διαιτησίας! Ένας Οργανισμός που έχει «πιστέψει» ότι το σύμπαν του ελληνικού -και όχι μόνο- ποδοσφαίρου, έχει συνωμοτήσει για να ασχολείται με το πώς θα αδικείται η Ένωση! Το έχουν πιστέψει ενώνοντας εντελώς ασύνδετα πράγματα. Θεωρούν ότι ήρθε ο Μάκελι (ένας από τους top ευρωπαίους) με σκοπό να τους κλέψει τη νίκη σε αγώνα πρωταθλήματος! Κανείς μα ΚΑΝΕΙΣ ουδέτερος και αντικειμενικός δεν κάθεται να ακούσει τα ασύνδετα επιχειρήματά τους, ούτε καν ο Ντέμης Νικολαίδης! Αναλώνονται στο πόσο έχει σφυρίξει ο Όσμερς, έχοντας έτοιμο και αυτό το άλλοθι σε περίπτωση αποτυχίας με τον ΠΑΟΚ!

Η ΑΕΚ που την περασμένη εβδομάδα σκόραρε στις Σέρρες γκολ σε φάση με πιθανό οφσάιντ δύο παικτών της που έκαναν σκριν σε αμυντικούς, σε φάση που ΔΕΝ δούλεψε το ημιαυτόματο! Φαντάζεστε τι θα ζούσαμε αν δεν δούλευε το σύστημα σε δύσκολη-αμφισβητουμένη φάση σε γκολ υπέρ της ΑΕΚ; Τι θα ακούγαμε αν ο αντίπαλος Πένραϊς δεν έπαιρνε τη δεύτερη κάρτα στο 45΄, κάτι που οι ίδιοι παραδέχθηκαν με την άμεση αλλαγή του; Να καταμετρήσουμε σε πόσες φάσεις έχει ευνοηθεί και η ΑΕΚ φέτος και σε πόσες φωνάζει χωρίς να ξέρει γιατί, όπως στη Λάρισα με το γκολ-χέρι του Πινέδα;

Αλλά ΟΚ! Έτοιμες έχουν και τις υπόλοιπες καταγγελίες για τις ντροπές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα ψάξουν πίσω μέχρι και το 2012 σε περιστατικά όπως τον φούρνο του Κωνστανινέα για να γεμίσουν… εντυπώσεις τα κιτρινόμαυρα ρεπορτάζ που θεωρούν ότι συσπειρώνουν τον κόσμο τους. Είναι ικανοί -τώρα που ψάχνουν άλλες εποχές για να βρουν κάτι- να καταγγείλουν ως ντροπές, μεγαλομετόχους που έπιαναν από τα γεννητικά όργανα ξένους διαιτητές στη διάρκεια του ημιχρόνου; Άλλα ημίχρονα που διήρκησαν 28 λεπτά; Έφθασαν σε σημείο να θίξουν θέμα δολοφονίας οπαδού της ΑΕΚ στη Χαλκίδα για να «πείσουν» ότι δεν πάει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο! Έγινε «χρήσιμη» επικοινωνιακά μέχρι και μία από τις τραγικές δολοφονίες οπαδών της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια! Η μία δολοφονία που σημειώθηκε πολύ-πολύ-πολύ μακριά από το γήπεδο. Είναι δυνατόν; Έτσι προσπαθούν να πείσουν -το κοινό τους και μόνο- ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο πάει από το κακό στο χειρότερο!

Και κάπως έτσι όλοι μαζί ξέρουν τι θα φταίει και στην επόμενη ήττα…

* Στο μπάσκετ χωρίς… Λανουά στο +17 η ΑΕΚ (και με… μισό play maker) μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ! Μέχρι πέρσι ο ΠΑΟΚ με πολύ μικρότερο μπάτζετ σχεδόν είχε πάντα καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ! Φέτος και μετά τις αλλαγές του ρόστερ, έπειτα και από την επιλογή Ομορούγι ίσως (;) να κατάφερε με περισσότερα χρήματα να κάνει επιλογές που χάλασαν την ομάδα! Όλα είναι πιθανά στα ομαδικά σπορ! Θα δούμε και στην πορεία, αν και ο Ζντοβτς είπε ξακάθαρα: «Δεν είμαστε ομάδα». Έχει πλάκα να «φταίει» τώρα ο Ζντοβτς ε;

* Αδιανόητη διπλή απόφαση του Φωτιά για την αποβολή του Όζμπολντ σε καθοριστικό, απίθανο και σοκαριστικό σφύριγμα υπέρ του Ολυμπιακού μετά και το κάκιστο θέατρο του Τζολάκη που επίσης εκτίθεται, όπως και ο βοηθός Παπαδάκης ο οποίος έπρεπε να μιλήσει. Από τα χειρότερα που είδαμε φέτος (το κατάλαβε ο Φωτιάς όπως φάνηκε στο δεύτερο μέρος) πέρα από τις.. 1245 σέντρες του Ολυμπιακού που έφτιαξαν τα νούμερα των στόπερ του Λεβαδειακού οι οποίοι έφθασαν στις 120 επεμβάσεις ο καθένας! Τόσο ακριβή ομάδα και να μην μπορεί να ανοίξει άμυνα με τίποτα προσφέροντας αποκρουστικό θέαμα! Είναι πιθανό να κατηγορήσουν τον Φωτιά που τους δυσκόλεψε με την αποβολή και έκλεισε πίσω τους γηπεδούχους;